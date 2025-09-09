IZJAVA Vladimira Zelenskog o tome da su navodno ruske snage izvele napada na naselje Jarova u delu DNR, koji je pod kontrolom kijevskog režima, je laž, izjavio je izvor u Ministarstvu odbrane Rusije za Sputnjik.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Prema rečima sagovornika, poslednji put su Oružane snage Rusije izvele napad u tom području (a ne na naselje) u noći 7. septembra.

- Ovo je još jedna provokacija kijevskog režima. Na to ukazuje niz činjenica - istakao je izvor.

Prema njegovim rečima, konkretno, „ruske snage danas nisu gađale ovo naselje“.

- Poslednji udar Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije u ovom području izveden je noću 7. septembra, ali ne po samom naseljenom mestu, već bliže susednoj Novosjolovki, koja se praktično nalazi na liniji borbenog dodira - naglasio je on.

Pored toga, izvor je skrenuo pažnju na koordinisanost objavljivanja lažnih informacija.

- Informacija se prvi put pojavila u resursima Vladimira Zelenskog, nakon čega su je odmah preuzeli ukrajinski propagandni izvori - istakao je on.

Kako je naveo izvor, lokacija prikazana na ukrajinskim snimcima lako se utvrđuje po satelitskim fotografijama, jer postoje karakteristični orijentiri: „zgrada pošte, spomenik i drveće oko njega“.

Čak je bilo moguće pronaći i konkretno drvo pored koga je, po tvrdnjama ukrajinske strane, pala bomba, naglasio je izvor.

- Prikazivani krater po svom obliku i veličini ne odgovara onome koji nastaje od pada prave avio-bombe. Najčešće korišćena ruska bomba u zoni SVO je FAB-500, koja sadrži oko 200 kilograma eksploziva - objasnio je on.

Pri padu takav projektil nanosi neuporedivo veća razaranja, ukazao je predstavnik resora.

- Čak i najmanja FAB-250 sadrži oko 100 kilograma eksploziva, dok su na snimku prikazane posledice eksplozije naprave snage od svega nekoliko kilograma u ekvivalentu eksploziva - zaključio je on.

Izvor je takođe ukazao na odsustvo bilo kakvih izveštaja o povređenima pre objave postova kod Zelenskog.

