NAPADNUTA POLICIJSKA STANICA: Tinejdžer ubio dva policajca u Izmiru

08. 09. 2025. u 12:36

DVA policajca su ubijena, a jedan je ranjen u oružanom napadu na policijsku stanicu u Izmiru na zapadu Turske, rekli su danas bezbednosni izvori.

НАПАДНУТА ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА: Тинејџер убио два полицајца у Измиру

Napadač, za koga se navodi da ima 16 godina, pritvoren je nakon što je otvorio vatru na policijsku stanicu Salih Isgoren u okrugu Balkova, javila je televizija NTV.

Turska je u prošlosti bila meta napada kurdskih militanata, islamističkih grupa i krajnje levičarskih organizacija, a među metama su često bile snage bezbednosti i vladine institucije. 

Izmir, treći po veličini turski grad na egejskoj obali, bio je pogođen napadima militanata u prošlosti, uključujući eksploziju automobila bombe ispred suda 2017. godine u kojoj su poginule dve osobe, podseća Rojters.

