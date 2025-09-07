IŠIBA PODNOSI OSTAVKU: Ko će biti sledeći premijer Japana?

JAPANSKI premijer Šigeru Išiba sprema se da podnese ostavku u nedelju, izjavio je izvor blizak premijeru, što bi moglo da dovede do potencijalno dugog perioda političke paralize u trenutku kada se četvrta najveća svetska ekonomija suočava sa nestabilnošću.

Foto: Profimedia

68-godišnji Išiba će održati konferenciju za novinare u 18 časova po lokalnom vremenu, saopštila je vlada.

Njegov kabinet je odbio da komentariše da li će premijer zaista podneti ostavku.

Od kada je bivši ministar odbrane stupio na dužnost pre manje od godinu dana, njegova koalicija izgubila je većinu na izborima za oba doma parlamenta, usled nezadovoljstva građana zbog rasta troškova života.

Kako Japan bira novog premijera?

Proces izbora novog lidera Japana je postao složeniji, pošto su Liberalno-demokratska stranka (LDP), koju predvodi Išibe, tokom njegovog mandata izgubili većinu u oba doma parlamenta, a prvi korak biće izbor novog predsednika stranke, koji će zameniti Išibu.

Na poslednjim stranačkim izborima 2024. godine, kandidatima je bilo potrebno 20 nominacija od poslanika LDP-a kako bi mogli da učestvuju u trci.

Nakon toga kreću debate i kampanje širom zemlje koje se završavaju glasanjem poslanika i regularnih članova stranke. Na pomenutim izborima bilo je devet kandiata, a Išiba je pobedio u drugom krugu.

Prema poslednjem modelu izbora, svaki poslanik LDP-a ima po jedan glas, a isti broj glasova dodeljuje se i redovnim članovima stranke u prvom krugu.

Onaj koji osvoji većinu u prvom krugu postaje predsednik stranke, a u slučaju da nijedan kandidat ne osvoji većinu, sledi drugi krug između dvoje najbolje plasiranih.

U drugom krugu, svaki poslanik ponovo ima po jedan glas, ali udeo redovnih članova se smanjuje na 47 glasova (po jedan za svaku japansku prefekturu).

Ukoliko dođe do nerešenog rezultata, pobednik se bira žrebom, što se do sada nije dogodilo na izborima za predsednika stranke, ali jeste metod koji korišćen za izbor predsednika u Gornjem domu.

S obzirom da LDP više nema većinu ni u jednom domu parlamenta, nije zagarantovano da će novoizabrani predsednik stranke automatski postati premijer.

Ako Donji i Gornji dom ne postignu saglasnost, odluka Donjeg doma ima primat.

To se dogodilo 2008. godine, kada je Donji dom izabrao kandidata LDP-a, a Gornji dom kandidata opozicije.

(Rojters)