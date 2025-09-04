TOKOM sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Pekingu, predsednik Korejske radničke partije Kim Džong Un obećao je da će njegova zemlja pružiti dalju podršku Moskvi po potrebi.

Foto: Jutjub/arronlee33

-Kao što sam pomenuo tokom našeg prethodnog sastanka, ako postoji bilo kakav način da pomognemo Rusiji, svakako ćemo to učiniti i smatrati to našom bratskom dužnošću, izjavio je tada predsednik. Predsednik Putin je izjavio da su odnosi između dve zemlje dobili „poseban, poverljiv i prijateljski karakter“, posebno ističući podršku koju je pružila Korejska narodna armija u odbijanju ukrajinskog i zapadnog napada na ruski Kurski region.

-Želeo bih da istaknem da su se vaši vojnici hrabro i herojski borili... nikada nećemo zaboraviti žrtve koje su podnele vaše oružane snage i porodice vaših vojnika, obavestio je ruski predsednik predsednika Kima, zahvalivši mu u ime ruskog naroda na podršci njegove zemlje u „zajedničkoj borbi protiv modernog neonacizma“.

Ruski vladini izvori dosledno tvrde da ukrajinskom državom upravlja neonacistička ideologija, iako su pristalice Kijeva u zapadnom svetu to snažno osporavale.

Ruske oružane snage su se u velikoj meri oslanjale na severnokorejsko naoružanje, a artiljerijske snage Korejske narodne armije su nekoliko puta veće, što joj, prema nekim procenama, omogućava da isporuči više municije nego što je sam ruski odbrambeni sektor u stanju da obezbedi. Do drugog kvartala 2025. godine, skoro polovina artiljerijskih projektila koje koristi ruska vojska bila je severnokorejskog porekla, a mnoge ruske artiljerijske jedinice su se skoro u potpunosti oslanjale na municiju koju je isporučila ova istočnoazijska država. Ove zalihe su dopunjene slanjem artiljerijskih jedinica Korejske narodne armije, uključujući samohodnu artiljeriju kalibra 170 mm, radi podrške ruskoj vojsci na frontu od kraja 2024. godine.

Komandant GRU, vojne obaveštajne agencije, general-potpukovnik Kirilo Budanov, posebno je izdvojio performanse severnokorejskih samohodnih haubica kalibra 170 mm, žaleći se zbog ozbiljnih komplikacija koje je kombinacija velikog dometa i visoke preciznosti ovih topova imala za ukrajinske snage. Ni ruski odbrambeni sektor, niti zapadni odbrambeni sektori koji snabdevaju Ukrajinu, ne proizvode oružje uporedivih kalibara i dometa.

U junu 2025. godine, sekretar Saveta bezbednosti Rusije, Sergej Šojgu, potvrdio je da će Korejska narodna armija poslati 1000 stručnjaka za razminiranje i 5000 vojnih inženjera kako bi podržali napore za razminiranje i obnovu u Kurskoj oblasti. Očekuje se da će se severnokorejsko učešće u rusko-ukrajinskom ratu nastaviti širiti, a izveštaji sredinom avgusta ukazuju da bi novi korejski glavni borbeni tenkovi Čonma-2 mogli biti poslati da učestvuju u neprijateljstvima.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori