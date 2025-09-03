RUTE O GARANCIJAMA UKRAJINI: U Parizu ćemo to razjasniti

GENERALNI sekretar NATO Mark Rute kazao je da očekuje da se na sutrašnjem sastanku u Parizu ili ubrzo nakon toga razjasni šta takozvana "Koalicija voljnih" može da pruži u pogledu bezbednosnih garancija za Ukrajinu.

NATO media

On će se sutra u Parizu sastati sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim, predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom i premijerom Velike Britanije Kirom Starmerom.

"Koalicija voljnih", koju su okupile Francuska i Velika Britanija uz učešće još oko 25 zemalja, mesecima vodi razgovore kako bi pokušala da definiše planove o tome koje zemlje bi mogle vojno da pomognu Ukrajini.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori