ČORBICA SA LJILJANIMA, JASTOG I LOSOS: Šta se služi na trpezi u Kini povodom 80-godišnjice Pobede

U KINI se u sredu, 3. septembra, održava svečani prijem povodom 80. godišnjice Pobede u Drugom svetskom ratu.

Foto: Tanjug/AP photo

Meni, koji je pripremljen za predsednika Rusije Vladimira Putina, severnokorejskog lidera Kim Džong Una i ostale strane goste otkriven je za javnost, pišu ruski mediji.

Tako se na spisku jela nalaze jastog, losos i jagnjetina. Ali to nije sve. Kineski list „Ven Vei Po“ (Wen Wei Po) objavio je meni koji je inspirisan kako kineskom tradicijom, tako i internacionalnom kuhinjom.

Na meniju se izdvajaju pečeni jagnjeći kotleti, pileća čorba sa mesom od školjki i lukovicama ljiljana, jastog sa mesom raka, ikrom i belancetom, bistra supa od morskih školjki sa različitim vrstama pečuraka i druga jela, prenose ruski mediji.

Među ostalim jelima nalaze se pečeni pirinač, kolači od graška i manga, kao i dve vrste vina: crveno i belo, oba iz kineske pokrajine Hebej, dodali su ruski mediji.

Podsetimo, Na Trgu Tjenanmen u Pekingu održana je velika vojna parada povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Prikazano je savremeno naoružanje, od dronova i hipersoničnih raketa do novih podvodnih dronova i protivbrodskih sistema.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori