LAVROV: Nove teritorijalne realnosti moraju biti priznate

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da "nove teritorijalne realnosti" moraju biti priznate, da bi se postigao trajni mir u Ukrajini.

- Da bi mir bio trajan, nove teritorijalne realnosti koje su se pojavile nakon prisajedinjenja Krima, Sevastopolja, Donjecke Narodne Republike, Luganske Narodne Republike i Zaporoške i Hersonske oblasti Ruskoj Federaciji nakon referenduma moraju biti priznate i formalizovane na međunarodno pravni način - rekao je Lavrov u intervjuu za indonežanski list Kompas, prenosi ruska agencija TASS.

Lavrov je naveo da su preduslovi za trajni mir i "iskorenjivanje osnovnih uzroka sukoba, koji uključuju pretnje po bezbednost Rusije koje su nastale nakon širenja NATO-a i pokušaja da se Ukrajina uvuče u ovaj agresivni vojni blok".

Prema njegovim rečima, "ove pretnje moraju biti eliminisane, a novi sistem bezbednosnih garancija za Rusiju i Ukrajinu mora biti formiran kao sastavni deo pankontinentalne arhitekture jednake i nedeljive bezbednosti u Evroaziji".

Lavrov je kazao da "nije manje važno obezbediti obnavljanje i poštovanje ljudskih prava na teritorijama koje su ostale pod kontrolom kijevskog režima", za koji je naveo da "istrebljuje sve što je povezano sa Rusijom, Rusima i ruskim jezikom, kulturom, tradicijom, kanonskim pravoslavljem i medijima na ruskom jeziku".

- Danas je Ukrajina jedina zemlja u kojoj je upotreba jezika kojim govori značajan deo stanovništva stavljena van zakona - dodao je Lavrov.

On je istakao da se "mora osigurati neutralan, nesvrstan i beznuklearni status Ukrajine".

- Ovi uslovi su navedeni u Deklaraciji o nezavisnosti Ukrajine iz 1990. godine, a Rusija i međunarodna zajednica su ih koristile da priznaju ukrajinsku državnost - rekao je Lavrov.

