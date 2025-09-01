AMERIKA UPERILA 1.200 RAKETA NA VENECUELU Maduro: Najvećom pretnjom sa kojom se naš kontinent suočio u poslednjih 100 godina

SJEDINjENE Američke Države usmerile su na Venecuelu 1.200 raketa, što je najveća pretnja u istoriji Latinske Amerike, izjavio je predsednik Venecuele Nikolas Maduro.

Foto printskrin national interest

-Venecuela se suočava sa najvećom pretnjom sa kojom se naš kontinent suočio u poslednjih 100 godina. Osam ratnih brodova sa 1.200 raketa i jedna nuklearna podmornica ciljaju našu zemlju, rekao je Maduro na konferenciji za medije.

On je pretnju invazijom opisao kao „prekomernu, neopravdanu i apsolutno kriminalnu“.

Maduro je naglasio da je „u uslovima maksimalnog vojnog pritiska, Venecuela proglasila maksimalnu gotovost za odbranu“.

Predsednik je optužio američkog državnog sekretara Marka Rubija da vrši pritisak na Venecuelu i destabilizuje situaciju u Latinskoj Americi. Venecuelanski lider je naveo da Rubio namerava da pokrene „krvoproliće i krvlju uprlja ime (američkog predsednika Donalda) Trampa i započne rat protiv naroda Venecuele, Južne Amerike i Kariba“.

Predsednik Venecuele je naglasio da vlasti garantuju funkcionisanje zemlje pod svim okolnostima.

Kako je naveo, odbrambena strategija Venecuele uključuje i neoružanu borbu, diplomatsku i političku, i oružanu borbu.

-Ukoliko bi Venecuela bila napadnuta, odmah bi ušla u period oružane borbe... kako bi se garantovao mir, suverenitet i razvoj zemlje, rekao je predsednik.

Maduro je naglasio i da je 8,2 miliona građana zemlje izrazilo spremnost da se pridruži narodnoj vojsci i rezervistima za odbranu zemlje zbog pretnji Sjedinjenih Američkih Država.

Agencija Rojters je, pozivajući se na izvore u Pentagonu, 19. avgusta objavila da su tri razarača američke mornarice poslata u južni deo Kariba ka obalama Venecuele „radi sprovođenja operacije za borbu protiv narko-kartela“.

Takođe je navedeno da su tamo prebačene nuklearna podmornica „Njuport njuz“, raketna krstarica „Leje Iri“, desantni brodovi i 4.500 vojnika. Prema pisanju lista „Njujork tajms“, predsednik SAD Donald Tramp je tajno potpisao direktivu o početku upotrebe vojne sile protiv latinoameričkih narko-kartela. Vašington neosnovano optužuje predsednika Venecuele Nikolasa Madura da pripada narko-kartelu Cartel de los Soles, čije postojanje Karakas poriče.

(sputnikportal.rs)

