Ekonomija

POSKUPEO HLEB "SAVA": Ovo je nova cena

В.Н.

02. 02. 2026. u 12:03

VLADA Srbije izmenila je Uredbu o obaveznoj proizvodnji hleba od brašna T-500, tako da je od danas maksimalna maloprodajna cena ovog proizvoda 65 dinara, a maksimalna proizvođačka cena 55,74 dinara.

ПОСКУПЕО ХЛЕБ САВА: Ово је нова цена

Foto A. Stevanović Živković

Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna T-500 u količini od najmanje 30 odsto dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Podsetimo, predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica kazao je prošle sedmice da će pekari zatražiti od Vlade Srbije korekciju cene hleba "Sava" sa 62 na 65 dinara, dodajući da pekari traže poskupljenje da bi se cena izbalansirala sa nedavnim povećanjem minimalne zarade u Srbiji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUNGOVA FORMULA ZA SREĆU: Ako vam ništa ne ide u životu, uradite ove TRI stvari

JUNGOVA FORMULA ZA SREĆU: Ako vam ništa ne ide u životu, uradite ove TRI stvari