POSKUPEO HLEB "SAVA": Ovo je nova cena

VLADA Srbije izmenila je Uredbu o obaveznoj proizvodnji hleba od brašna T-500, tako da je od danas maksimalna maloprodajna cena ovog proizvoda 65 dinara, a maksimalna proizvođačka cena 55,74 dinara.

Foto A. Stevanović Živković

Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna T-500 u količini od najmanje 30 odsto dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Podsetimo, predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica kazao je prošle sedmice da će pekari zatražiti od Vlade Srbije korekciju cene hleba "Sava" sa 62 na 65 dinara, dodajući da pekari traže poskupljenje da bi se cena izbalansirala sa nedavnim povećanjem minimalne zarade u Srbiji.