POSKUPEO HLEB "SAVA": Ovo je nova cena
VLADA Srbije izmenila je Uredbu o obaveznoj proizvodnji hleba od brašna T-500, tako da je od danas maksimalna maloprodajna cena ovog proizvoda 65 dinara, a maksimalna proizvođačka cena 55,74 dinara.
Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna T-500 u količini od najmanje 30 odsto dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.
Podsetimo, predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica kazao je prošle sedmice da će pekari zatražiti od Vlade Srbije korekciju cene hleba "Sava" sa 62 na 65 dinara, dodajući da pekari traže poskupljenje da bi se cena izbalansirala sa nedavnim povećanjem minimalne zarade u Srbiji.
Preporučujemo
TRAMP NE KRIJE RADOST: Amerika postigla dogovor sa moćnom državom
02. 02. 2026. u 19:42
RAKIJA ZA PRIMER: Evo kako da se u voćnoj rakiji stvarno oseti voće
02. 02. 2026. u 19:15
NA BEOGRADSKOJ BERZI PROMET OD 3,86 MILIONA DINARA: Indeksi zabeležili pad
02. 02. 2026. u 17:59
POKOLj RUSA KOD POKROVSKA, OBJAVLjENI SNIMCI: Krenuli u napad pod okriljem magle, poginulo oko 90 vojnika (VIDEO)
UKRAJINSKE snage odbile su velike ruske napade u jednom danu u pravcu Pokrovska, u Donjeckoj oblasti, usmrtivši oko 90 ruskih vojnika, javlja Kijev post.
01. 02. 2026. u 16:56
"ANUŠKA JE VEĆ PROLILA ULjE..." Medvedev: Zelenski je osuđen na propast
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski je osuđen na propast, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev medijima.
01. 02. 2026. u 14:56
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)