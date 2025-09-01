FICO NAJAVIO: Tokom ove nedelje sastanci sa Sijem, Putinom i Zelenskim

SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da će tokom ove nedelje imati bilateralne sastanke sa kineskim, ruskim i ukrajinskim predsednicima, Si Đinpingom, Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim.

Foto: Profimedia

Fico je u pisanoj izjavi rekao da će sastanak sa kineskima i ruskim predsednikom imati tokom obeležavanja godišnjice od pobede u Drugom svetskom ratu u Pekingu, prenosi Rojters.

On je kazao da će se zatim u petak sastati sa Zelenskim u istočnoj Slovačkoj.

(Tanjug)

