FICO NAJAVIO: Tokom ove nedelje sastanci sa Sijem, Putinom i Zelenskim
SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da će tokom ove nedelje imati bilateralne sastanke sa kineskim, ruskim i ukrajinskim predsednicima, Si Đinpingom, Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim.
Fico je u pisanoj izjavi rekao da će sastanak sa kineskima i ruskim predsednikom imati tokom obeležavanja godišnjice od pobede u Drugom svetskom ratu u Pekingu, prenosi Rojters.
On je kazao da će se zatim u petak sastati sa Zelenskim u istočnoj Slovačkoj.
(Tanjug)
