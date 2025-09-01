AVGANISTAN ZAVIJEN U CRNO : Katastrofalni zemljotres nedaleko od pakistanske granice na dubini od deset kilometara

NAJMANjE 800 ljudi poginulo je u razornom zemljotresu jačine šest stepeni po Rihterovoj skali, koji je pogodio istok Avganistana. Više od 2.800 ljudi je povređeno, govore podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pod talibanskom upravom. Epicentar zemljotresa bio je nedaleko od grada Džalalabada, blizu granice sa Pakistanom, na dubini od deset kilometara.

Foto: AP Photo/Shafiullah Kakar

Ovako plitki potresi češći su i razorniji od dubokih, pa su se tresle zgrade od Kabula do prestonice Pakistana Islamabada. Zemljotresi tog tipa posebno su karakteristični za Avganistan i podnožje Himalaja, usled pomeranja tektonskih ploča.

Strahuje se da su pod ruševinama zarobljene hiljade stanovnika, a zvaničnici izveštavaju da su čitava sela sravnjena sa zemljom. Procenu štete otežava činjenica da su pogođena veoma udaljena područja, a helikopteri pokušavaju da spasu ljude iz teško dostupnih regiona.

Meštani svedoče da su klizišta odsekla područja u blizini epicentra, što znači da će operacije spasavanja biti spore, javio je Bi-Bi-Si. Ministarstvo za javno zdravlje u Kabulu saopštilo je da je pokrenuta ogromna akcija spasavanja i da su mobilisane stotine ljudi da pomognu stanovništvu u oblasti pogođenoj zemljotresom.

Sajed Rahim, odgovoran za slanje timova hitnih službi, uključujući medicinske sestre i lekare da tragaju za preživelima zarobljenim ispod ruševina u teško dostupnim selima, strahuje da je zvanični broj žrtava potcenjen. Njegovi timovi izveštavaju da je verovatno mnogo veći. Spasioci pod njegovom komandom izvlače tela poginulih u zemljotresu zajedno sa povređenima. Ukoliko to zahteva njihovo stanje, prevoze kolima hitne pomoći ili helikopterom u najbliži grad Džalalabad, na lečenje.

- Neki ljudi su nam poslali poruke da su kuće uništene, a da su im komšije još zarobljene ispod stena - kaže za Bi-Bi-Si Rahim, koji ima svoju porodicu o kojoj mora da brine. - Pošto dođem kući ne spavamo, plašimo se da će zemljotres ponovo početi. Ovo je strahovita trka sa vremenom i svi strahujemo da ćemo je izgubiti.

Najteže pogođena provincija Kunar ima izuzetno planinski teren, što ograničava pristup. Ovaj region je takođe u poslednjih nekoliko dana stradao od masovnih poplava i klizišta, koja su blokirala pristup mnogim područjima.

U centralnoj bolnici u Džalalabadu kažu da kola hitne pomoći i dalje dovoze žrtve. Kažu da su stotine povređenih stigle u bolnicu, a među njima je ogroman broj žena i dece. I tela poginulih, smeštaju se, privremeno, u bolnicu.

Pomoć prvo muškarcima

KUNAR je veoma konzervativno područje, tako da iz kulturoloških razloga žene stižu na red za lečenje kasnije nego muškarci. Strahuje se da su neke žene možda odlučile da ne idu u bolnicu, upravo zbog toga. To se dogodilo i posle snažnog zemljotresa u provinciji Paktika 2022, kad je tek dva dana posle zemljotresa zabeleženo povećanje broja povređenih žena u bolnicama. Inače, na terenu nema žena spasilaca.