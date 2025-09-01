Svet

NOVA GEOGRAFSKA MAPA ZDRAVSTVENOG TURIZMA: Destinacije Italijana u potrazi za ulepšavanjem i novim izgledom tela i lica

Milica Ostojić

01. 09. 2025. u 19:53

LEPOTA nema cenu, kaže se, ali Italijani prevashodno biraju one zemlje gde im budžet dozvoljava da se preprave, poprave, ulepšaju, „porastu“, jer iako je to negde daleko ipak košta 50 posto manje nego u Italiji.

НОВА ГЕОГРАФСКА МАПА ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА: Дестинације Италијана у потрази за улепшавањем и новим изгледом тела и лица

Foto: Free Images Pixabay

Internacionalna asocijacija za Plastičnu hirurgiju objavila je istraživanje koje su glavne "mete" Italijana u potrazi za lepotom. Njih preko 350.000 godišnje podvrgne se u inostranstvu intervencijama u oblasti plastične hirurgije, na licu i telu. Tako je Turska postala omijena destinacija za presađivanje kose, ali i za one hrabre koji žele da produže donje udove i dobiju na visini sedam-osam centimetara.

Na spisku je prvi Brazil, istorijska destinacija za liposukciju i ne samo to, ali i Meksiko, Kolumbija, Tajland, Albanija, Hrvatska, Češka Republika, Grčka, Rumunija, Tunis. Indija nudi ubedljivo najniže cene pa je i ona na spisku osoba koje žele ulepšavanje. Ali u poslednje vreme beleži se značajan pokret ka Južnoj Koreji, gde se smatra da su „najbolji“ u rinoplastici i blefaroplastici.

Tako zdravstveni turizm i ulepšavanje nemaju više granica. Svedočanstva šta čovek sve može, jer hoće, da pretrpi je da se uplašiš. Povratnik iz Turske, nakon teške i veoma bolne intervencije, priča da ga je koštalo 29.000 evra, bolovi su užasavajući, ali sada je višlji, bio je 1,67, stigao do 1,74 metra, kaže da je vidljivo „porastao“ posle više meseci, želeo je 1,79 ali nervi i tetive nisu mogli više da se izduže. I pored bolova opet bi to uradio jer je sada „višlji od svoje supruge“.

Mnoge zemlje nude pakete „sve uključeno“ pre i posle operacije, organizovan smeštaj i pratnja. Uprkos različitim normama koje se odnose na intervencije u inostranstvu i standardima za sigurnost poduhavata u Italiji i evropskim zemljama i upozorenju italijanskih lekara da ih tamo gde nisu poštovane istovetne mere u intervencijama „može koštati mnogo po zdravlje“, ide se u želji za lepotom.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HITAN SASTANAK SAVETA NATO: Ovo je bila tema
Svet

0 0

HITAN SASTANAK SAVETA NATO: Ovo je bila tema

U SEDIŠTU NATO-a u Briselu danas je održan vanredni sastanak saveta NATO - Ukrajina, koji je sazvan na zahtev ukrajinske strane u vezi sa nedavnim masovnim ruskim granatiranjem civilnih meta u toj zemlji, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine.

01. 09. 2025. u 21:03

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum