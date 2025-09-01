NOVA GEOGRAFSKA MAPA ZDRAVSTVENOG TURIZMA: Destinacije Italijana u potrazi za ulepšavanjem i novim izgledom tela i lica
LEPOTA nema cenu, kaže se, ali Italijani prevashodno biraju one zemlje gde im budžet dozvoljava da se preprave, poprave, ulepšaju, „porastu“, jer iako je to negde daleko ipak košta 50 posto manje nego u Italiji.
Internacionalna asocijacija za Plastičnu hirurgiju objavila je istraživanje koje su glavne "mete" Italijana u potrazi za lepotom. Njih preko 350.000 godišnje podvrgne se u inostranstvu intervencijama u oblasti plastične hirurgije, na licu i telu. Tako je Turska postala omijena destinacija za presađivanje kose, ali i za one hrabre koji žele da produže donje udove i dobiju na visini sedam-osam centimetara.
Na spisku je prvi Brazil, istorijska destinacija za liposukciju i ne samo to, ali i Meksiko, Kolumbija, Tajland, Albanija, Hrvatska, Češka Republika, Grčka, Rumunija, Tunis. Indija nudi ubedljivo najniže cene pa je i ona na spisku osoba koje žele ulepšavanje. Ali u poslednje vreme beleži se značajan pokret ka Južnoj Koreji, gde se smatra da su „najbolji“ u rinoplastici i blefaroplastici.
Tako zdravstveni turizm i ulepšavanje nemaju više granica. Svedočanstva šta čovek sve može, jer hoće, da pretrpi je da se uplašiš. Povratnik iz Turske, nakon teške i veoma bolne intervencije, priča da ga je koštalo 29.000 evra, bolovi su užasavajući, ali sada je višlji, bio je 1,67, stigao do 1,74 metra, kaže da je vidljivo „porastao“ posle više meseci, želeo je 1,79 ali nervi i tetive nisu mogli više da se izduže. I pored bolova opet bi to uradio jer je sada „višlji od svoje supruge“.
Mnoge zemlje nude pakete „sve uključeno“ pre i posle operacije, organizovan smeštaj i pratnja. Uprkos različitim normama koje se odnose na intervencije u inostranstvu i standardima za sigurnost poduhavata u Italiji i evropskim zemljama i upozorenju italijanskih lekara da ih tamo gde nisu poštovane istovetne mere u intervencijama „može koštati mnogo po zdravlje“, ide se u želji za lepotom.
