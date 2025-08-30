NEVEROVATNO: Tramp se posvađao sa premijerom Indije?

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izazvao je bes indijskog premijera Narendre Modija nakon što je sugerisao da bi Nju Delhi trebalo da ga nominuje za Nobelovu nagradu za mir zbog rešavanja sukoba sa Pakistanom, izveštava američki list "Njujork tajms".

AP Photo/John McDonnell

Tokom telefonskog razgovora sa Modijem 17. juna, Tramp je ponovo pokrenuo pitanje sukoba sa Pakistanom, ponosno se osvrnuvši na njegov završetak. Prema rečima izvora, Tramp je pomenuo da Pakistan razmatra da ga nominuje za Nobelovu nagradu, za koju se on otvoreno zalagao, implicirajući da bi Modiji trebalo da učini isto.

Modi je na ovu sugestiju reagovao burno, jasno rekavši Trampu da američko mešanje nema nikakve veze sa nedavnim prekidom vatre, koji je, kako je naglasio, postignut direktno između Indije i Pakistana.

Njegovo nevoljno podržavanje Trampove nominacije značajno je pogoršalo odnose između dva lidera.

Prema izveštaju, Tramp je ranije odustao od planova da poseti Indiju na samitu Kvadilateralnog bezbednosnog dijaloga (QUAD) ove jeseni, što dodatno pogoršava napetost.

U međuvremenu, Tramp je uveo dodatne carine od 25% na indijski uvoz, što je povisilo ukupnu stopu carina na 50%, jednu od najviših stopa carina prema Indiji. Ovaj potez je odgovor na navodni porast kupovine ruske nafte od strane Indije, koja je sa manje od 1% povećala kupovinu na 42% od 2022. godine, prema rečima američkih zvaničnika.

Neuspeh trgovinskih pregovora, u kojima je pet rundi završeno bez dogovora, takođe je označen kao jedan od razloga za ovakve mere, jer je Nju Delhi očekivao da će carine biti ograničene na 15%.