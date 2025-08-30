OTAC I ĆERKA STRADALI U STRAŠNOJ AVIONSKOJ NESREĆI: LJudi bespomoćno gledali kako gore nakon pada u njivu - horor u Italiji

STRAVIČNA nesreća dogodila se jutros, u subotu 30. avgusta, na području Verčelija, između Krezentina i Livorno Ferarisa. U padini pored kanala Kavur srušila se ultralaka letelica sa dvoje putnika. Na licu mesta poginuo je pilot, dok je telo njegove 18-godišnje ćerke Simone, koja je letela s njim, izvučeno iz olupine tek nekoliko sati kasnije.

Pilot, Montikone iz Kazale Monferata, bio je kontrolor letenja na aerodromu Linate i član lokalnog aero-kluba Pali, odakle je jutros u 10.40 poleteo. Bio je iskusan u letenju i često je putovao sa ćerkom. Predsednik kluba, Đankarlo Paneli, bio je poslednji koji mu je dao dozvolu za poletanje.

- Krenuo je jutros iz Kazalea. Dao sam mu odobrenje, jer za nas nije potreban plan leta pošto nemamo kontrolni toranj. Bio je veoma vezan za naš aerodrom, stalno prisutan i posvećen letenju. Vest o nesreći stigla nam je iz Milana - rekao je Paneli za italijanske medije.

Poslednji zajednički let

Na svom Fejsbuk profilu, Montikone je svega nekoliko dana ranije, 21. avgusta, podelio fotografije sa leta između Italije i Istre, uz emotivan opis: „Ja i moj prelepi kopilot.“

Nesreću su prijavili radnici koji su radili u blizini i primetili da letelica naglo gubi visinu. Nakon udara u pirinčano polje, avion se zapalio, a vatrogasci i Hitna pomoć brzo su stigli na lice mesta. Uprkos naporima, pilotu nije bilo spasa.

Carabinieri iz Krezentina i Livorno Ferarisa učestvovali su u uviđaju i istraga o uzroku nesreće je u toku.

