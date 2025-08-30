OTAC I ĆERKA STRADALI U STRAŠNOJ AVIONSKOJ NESREĆI: LJudi bespomoćno gledali kako gore nakon pada u njivu - horor u Italiji
STRAVIČNA nesreća dogodila se jutros, u subotu 30. avgusta, na području Verčelija, između Krezentina i Livorno Ferarisa. U padini pored kanala Kavur srušila se ultralaka letelica sa dvoje putnika. Na licu mesta poginuo je pilot, dok je telo njegove 18-godišnje ćerke Simone, koja je letela s njim, izvučeno iz olupine tek nekoliko sati kasnije.
Pilot, Montikone iz Kazale Monferata, bio je kontrolor letenja na aerodromu Linate i član lokalnog aero-kluba Pali, odakle je jutros u 10.40 poleteo. Bio je iskusan u letenju i često je putovao sa ćerkom. Predsednik kluba, Đankarlo Paneli, bio je poslednji koji mu je dao dozvolu za poletanje.
- Krenuo je jutros iz Kazalea. Dao sam mu odobrenje, jer za nas nije potreban plan leta pošto nemamo kontrolni toranj. Bio je veoma vezan za naš aerodrom, stalno prisutan i posvećen letenju. Vest o nesreći stigla nam je iz Milana - rekao je Paneli za italijanske medije.
Poslednji zajednički let
Na svom Fejsbuk profilu, Montikone je svega nekoliko dana ranije, 21. avgusta, podelio fotografije sa leta između Italije i Istre, uz emotivan opis: „Ja i moj prelepi kopilot.“
Nesreću su prijavili radnici koji su radili u blizini i primetili da letelica naglo gubi visinu. Nakon udara u pirinčano polje, avion se zapalio, a vatrogasci i Hitna pomoć brzo su stigli na lice mesta. Uprkos naporima, pilotu nije bilo spasa.
Carabinieri iz Krezentina i Livorno Ferarisa učestvovali su u uviđaju i istraga o uzroku nesreće je u toku.
(Blic)
Preporučujemo
TORNADO U ITALIJI ČUPAO STABLA IZ KORENA I NOSIO KROVOVE SA KUĆA: Hitna evakuacija u više mesta, ljudi u panici (FOTO)
30. 08. 2025. u 18:18 >> 18:22
TEŠKA NESREĆA KOD OBRENOVCA: Sudarili se kombi i kamion - Šestoro povređenih
30. 08. 2025. u 16:58
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)