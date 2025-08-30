"UBILI GA RONIOCI KOJI SU IZ ITALIJE U ODESU STIGLI KROZ KANALIZACIJU" Zaharova brutalno o ubistvu Parubija
PORTPAROLKA Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova prokomentarisala je ubistvo ukrajinskog političara Andreja Parubija
Parubij je ubijen u Lavovu, a policija je saopštila da je napad bio "pažljivo pripremljen", kao i da njegov ubica još nije pronađen.
- Ne isključujem da će se ovo sada pripisati grupi ukrajinskih ronilaca osumnjičenih za teroristički napad na Severni tok, od kojih je jedan stigao iz Italije do luke Odesa kroz zatvorsku kanalizaciju - prokomentarisala je u svom stilu Zaharova aludirajući na nemačku istragu sabotaže Severnog toka i tragediju u Domu sindikata u Odesi 2. maja 2014. u koju je Parubij bio umešan.
(RT)
