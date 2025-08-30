Svet

"KINA ĆE OSTATI POUZDAN PARTNER UN": Si Đinping potvrdio svoj stav

30. 08. 2025. u 14:50

KINESKI predsednik Si Đinping rekao je danas u razgovoru sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom da Kina podržava centralnu ulogu svetske organizacije u međunarodnim pitanjima, kao i da podržava "pravi multilateralizam", javila je CCTV.

"Kina će ostati pouzdan partner UN", poručio je Si.

Kineski predsednik i Gutereš sastali su se u Tjenđinu.

Gutereš boravi u Kini radi učešća na samitu Šangajske organizacije za saradnju koji će se održati od 31. avgusta do 1. septembra, preneo je Rojters.
 

(Tanjug)

