"KINA ĆE OSTATI POUZDAN PARTNER UN": Si Đinping potvrdio svoj stav
KINESKI predsednik Si Đinping rekao je danas u razgovoru sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom da Kina podržava centralnu ulogu svetske organizacije u međunarodnim pitanjima, kao i da podržava "pravi multilateralizam", javila je CCTV.
"Kina će ostati pouzdan partner UN", poručio je Si.
Kineski predsednik i Gutereš sastali su se u Tjenđinu.
Gutereš boravi u Kini radi učešća na samitu Šangajske organizacije za saradnju koji će se održati od 31. avgusta do 1. septembra, preneo je Rojters.
(Tanjug)
Preporučujemo
ALIBABA RAZVIJA NOVI ČIP: Procesor za veštačku inteligenciju s većim mogućnostima
30. 08. 2025. u 00:15
ZAPADNI MEDIJI: Tramp predložio da Kina učestvuje u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu
29. 08. 2025. u 22:30
KINEZI IZUMELI JESTIVE KUGLICE ZA MRŠAVLjENjE: Sagorevaju masti dok jedete
29. 08. 2025. u 22:20
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)