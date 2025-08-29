Svet

HAKERI UKARLI PODATKE O 850.000 ŽENA: Napali holandsku laboratoriju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2025. u 19:25

TOKOM sajber napada na holandsku laboratoriju "Clinical Diagnostics", napadači su ukrali zdravstvene i lične podatke o 850.000 žena preneo je danas javni servis Holandije NOS.

ХАКЕРИ УКАРЛИ ПОДАТКЕ О 850.000 ЖЕНА: Напали холандску лабораторију

Foto Shutterstock

Laboratorija, koja se, između ostalog, bavila istraživanjima raka grlića materice u okviru projekta istraživanja stanovništva Holandije, isprva je prijavila da su napadači ukrali podatke o 715.000 žena.

Poslednji podaci ukazuju na to da je još 135.000 žena žrtva krađe podataka.

Od 2017. godine do danas, 941.000 žena učestvovalo je u istraživanju raka grlića materice u ovoj laboratoriji.

Prema informacijama iz laboratorije, napadači su dobili pristup ličnim podacima kao što su imena, datumi rođenja, adrese i brojevi socijalnog osiguranja.

Laboratorija je navela i da postoji mogućnost da su ukradeni podaci o vrsti testiranja i rezultati testova.

Takođe, laboratorija je naglasila da radi na jačanju svojih sistema i da potpuno sarađuje sa istražiteljima koji su pokrenuli krivičnu istragu u vezi sa napadom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu