HAKERI UKARLI PODATKE O 850.000 ŽENA: Napali holandsku laboratoriju
TOKOM sajber napada na holandsku laboratoriju "Clinical Diagnostics", napadači su ukrali zdravstvene i lične podatke o 850.000 žena preneo je danas javni servis Holandije NOS.
Laboratorija, koja se, između ostalog, bavila istraživanjima raka grlića materice u okviru projekta istraživanja stanovništva Holandije, isprva je prijavila da su napadači ukrali podatke o 715.000 žena.
Poslednji podaci ukazuju na to da je još 135.000 žena žrtva krađe podataka.
Od 2017. godine do danas, 941.000 žena učestvovalo je u istraživanju raka grlića materice u ovoj laboratoriji.
Prema informacijama iz laboratorije, napadači su dobili pristup ličnim podacima kao što su imena, datumi rođenja, adrese i brojevi socijalnog osiguranja.
Laboratorija je navela i da postoji mogućnost da su ukradeni podaci o vrsti testiranja i rezultati testova.
Takođe, laboratorija je naglasila da radi na jačanju svojih sistema i da potpuno sarađuje sa istražiteljima koji su pokrenuli krivičnu istragu u vezi sa napadom.
(Tanjug)
