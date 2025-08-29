Svet

"TO JE DIREKTNA PRETNJA BEZBEDNOSTI" Zaharova o najnovijem američkom potezu

D.K.

29. 08. 2025. u 18:47

RUSIJA smatra da raspoređivanje američkog raketnog sistema ''Tajfun'' tokom zajedničke vojne vežbe u Japanu predstavlja još jedan destabilizujući korak Vašingtona, izjavila je danas potparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

ТО ЈЕ ДИРЕКТНА ПРЕТЊА БЕЗБЕДНОСТИ Захарова о најновијем америчком потезу

Foto: Profimedia

- Ovo smatramo još jednim destabilizujućim korakom u okviru kursa Vašingtona na povećanje potencijala kopnenih raketa srednjeg i kratkog dometa (INF) u svrhu raspoređivanja odgovarajućih sistema u različitim regionima sveta - rekla je Zaharova.

Ona je istakla da američko raspoređivanje raketnih sistema u regionima u blizini Rusije stvara direktnu pretnju strateškoj bezbednosti te zemlje, prenosi TASS.

- Takav razvoj događaja imao bi značajne štetne posledice po regionalnu i globalnu stabilnost, uključujući opasno podsticanje tenzija između nuklearnih sila - dodala je ona.

Raketni sistem ''Tajfun'' će biti raspoređen u okviru zajedničke vojne vežbe SAD i Japana ''Resolute Dragon'' od 11. do 25. septembra.

(Tanjug)

