"TO JE DIREKTNA PRETNJA BEZBEDNOSTI" Zaharova o najnovijem američkom potezu
RUSIJA smatra da raspoređivanje američkog raketnog sistema ''Tajfun'' tokom zajedničke vojne vežbe u Japanu predstavlja još jedan destabilizujući korak Vašingtona, izjavila je danas potparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
- Ovo smatramo još jednim destabilizujućim korakom u okviru kursa Vašingtona na povećanje potencijala kopnenih raketa srednjeg i kratkog dometa (INF) u svrhu raspoređivanja odgovarajućih sistema u različitim regionima sveta - rekla je Zaharova.
Ona je istakla da američko raspoređivanje raketnih sistema u regionima u blizini Rusije stvara direktnu pretnju strateškoj bezbednosti te zemlje, prenosi TASS.
- Takav razvoj događaja imao bi značajne štetne posledice po regionalnu i globalnu stabilnost, uključujući opasno podsticanje tenzija između nuklearnih sila - dodala je ona.
Raketni sistem ''Tajfun'' će biti raspoređen u okviru zajedničke vojne vežbe SAD i Japana ''Resolute Dragon'' od 11. do 25. septembra.
(Tanjug)
