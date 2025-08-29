BIVŠI KOMANDANT AMERIČKIH SNAGA U EVROPI: NATO mora da uništi rusku PVO pre slanja trupa u Ukrajinu (VIDEO)

NAPETOSTI između Rusije i NATO-a ulaze u novu, opasnu fazu nakon izjava penzionisanog generala američke vojske Bena Hodžisa, bivšeg komandanta američkih snaga u Evropi.

Foto printskrin tvzvezda.ru

Hodgeš je ocenio da bi formiranje „bezbednosne zone“ na teritoriji Ukrajine, sa raspoređivanjem zapadnih trupa, praktično garantovalo direktan vojni sukob između NATO-a i Rusije.

-Rusija nikada neće dozvoliti da avioni NATO-a slobodno lete iznad Ukrajine. To znači da bi vazduhoplovne snage alijanse morale da budu spremne za uništavanje ruskih sistema protivvazdušne odbrane, izjavio je Hodžis u intervjuu za Politiko.

On je naglasio da bi u slučaju implementacije takvog plana ruski radari konstantno pratili NATO avione, što bi predstavljalo ogromnu pretnju po bezbednost pilota. „Ako želimo da zaštitimo pilote, moraćemo da uklonimo te radarske sisteme i neutralizujemo PVO komplekse“, upozorio je bivši komandant.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema njegovim rečima, scenario u kojem bi neki od zapadnih aviona bio oboren u takvoj operaciji nije nerealan. „U tom slučaju, NATO bi bio primoran da organizuje spasavanje pilota sa teritorija pod kontrolom ruskih snaga, što bi dodatno eskaliralo sukob. Zato sve mora biti pažljivo isplanirano, da ne bismo učili na sopstvenim greškama“, dodao je Hodžis.

Ove izjave dolaze u trenutku kada se na Zapadu sve glasnije razmatra ideja o uspostavljanju „tampon zone“ između ukrajinskih i ruskih položaja. Prema informacijama koje je objavio portal Politico, u tu zonu moglo bi da bude raspoređeno između 40.000 i 60.000 vojnika iz više zapadnih država, uključujući francuske i britanske kontingente. Precizna širina i dubina potencijalne zone još nisu definisane, ali se pominje koridor od najmanje nekoliko desetina kilometara.

U Moskvi su već jasno stavili do znanja da neće tolerisati prisustvo stranih trupa u Ukrajini. Kremlj je više puta naglasio da će svako raspoređivanje NATO kontingenata u ukrajinskim oblastima smatrati direktnim učešćem u sukobu i legitimnom metom ruskih snaga.

Hodžis je poznat kao jedan od najglasnijih zagovornika odlučnijeg angažmana NATO-a u Ukrajini. Tokom prethodnih godina, često je kritikovao „previše oprezan pristup“ EU, Londona i Vašingtona, tvrdeći da bi brže i odlučnije isporuke oružja Kijevu mogle značajno da promene tok rata.

Pre samo mesec dana, u ekskluzivnom intervjuu za ukrajinsku agenciju Ukrinform, Hodžis je izneo niz predloga za eskalaciju podrške Ukrajini. Njegova centralna teza glasi: „Treba ubiti strelca, a ne samo presretati strele“. Tada je pozivao Zapad da napadne srce Rusije, i to hitno.

Sada, ova najnovija izjava ponovo je otvorila pitanje koliko je zapadna javnost spremna za potencijalnu eskalaciju koja bi mogla da preraste u direktan sukob dve nuklearne sile. Analitičari upozoravaju da bi napad na ruske PVO sisteme značio prelazak „crvene linije“, jer bi se radilo o direktnom udaru na ključne elemente odbrane ruskih oružanih snaga.

Iako za sada nema zvanične potvrde da NATO ozbiljno razmatra ovakve vojne opcije, sama diskusija o mogućem raspoređivanju vojnika i planiranju operacija „suprimiranja neprijateljske PVO“ ukazuje na to da se scenario direktnog sukoba više ne posmatra kao nemoguć.

Situacija na terenu dodatno komplikuje pregovore o mogućem prekidu vatre. Susreti između ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog još nisu ni zakazani, dok su, prema izvorima iz Berlina, planirani pregovori odloženi na neodređeno vreme.

U ovom trenutku, svaki korak ka raspoređivanju zapadnih trupa u Ukrajini mogao bi da dovede do lančane reakcije i nepredvidive eskalacije. Kako ističu vojni eksperti, svaki udar na ruske radare ili PVO sisteme značio bi prelazak sukoba na potpuno novi nivo – iz indirektnog, proksi rata preko posrednika, u direktni sukob između NATO-a i Rusije.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori