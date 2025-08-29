Svet

ZAHAROVA JASNA: Garancije bezbednosti za Ukrajinu ne treba da budu uslov pregovora već njihov rezultat

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

29. 08. 2025. u 11:57

GARANCIJE bezbednosti za Ukrajinu ne treba da budu uslov pregovora već njihov rezultat, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Tanjug/Alexander Demyanchuk/TASS Host Photo Agency Pool via AP

"Neophodno je shvatiti da pružanje garancija bezbednosti nije uslov već rezultat mirovnog procesa zasnovanog na otklanjanju osnovnih uzroka krize u Ukrajini. A to će garantovati i bezbednost naše zemlje", istakla je Zaharova.

Ona je dodala da Vladimir Zelenski preduzima korake u pravcu sabotaže pregovaračkog procesa o Ukrajini i nastavka sukoba.

"Zelenski nastavlja da preduzima korake koji vode ka sabotaži mirovnog pregovaračkog procesa i eskalaciji sukoba. On je 21. avgusta rekao stranim novinarima da Kijev odbija pravno priznavanje teritorija koje je njegova klika bespovratno izgubila, ponovivši svoje ranije besmislene tvrdnje o njihovoj okupaciji", rekla je ona na brifingu za novinare.

(Sputnjik)

