ZAHAROVA JASNA: Garancije bezbednosti za Ukrajinu ne treba da budu uslov pregovora već njihov rezultat
GARANCIJE bezbednosti za Ukrajinu ne treba da budu uslov pregovora već njihov rezultat, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Neophodno je shvatiti da pružanje garancija bezbednosti nije uslov već rezultat mirovnog procesa zasnovanog na otklanjanju osnovnih uzroka krize u Ukrajini. A to će garantovati i bezbednost naše zemlje", istakla je Zaharova.
Ona je dodala da Vladimir Zelenski preduzima korake u pravcu sabotaže pregovaračkog procesa o Ukrajini i nastavka sukoba.
"Zelenski nastavlja da preduzima korake koji vode ka sabotaži mirovnog pregovaračkog procesa i eskalaciji sukoba. On je 21. avgusta rekao stranim novinarima da Kijev odbija pravno priznavanje teritorija koje je njegova klika bespovratno izgubila, ponovivši svoje ranije besmislene tvrdnje o njihovoj okupaciji", rekla je ona na brifingu za novinare.
(Sputnjik)
