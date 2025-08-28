Svet

POLITIKO: Putin verovatno neće pristati

Novosti online

28. 08. 2025. u 18:41

RUSKI predsednik Vladimir Putin verovatno neće pristati na samit sa Vladimirom Zelenskim, kako mu ne bi dao legitimitet, piše Politiko.

ПОЛИТИКО: Путин вероватно неће пристати

Foto: EPA

- Putin verovatno neće pristati... Samit bi dao Zelenskom politički legitimitet, iako Kremlj već dugo tvrdi da ga on nema - navodi se u tekstu.

Pored toga, prema autorima teksta, postavljanjem svojih uslova za sastanak sa Zelenskim, Moskva navodno pokušava da smanji rizike od provokacije predsednika SAD Donalda Trampa da preduzme drastične akcije i sankcije.

Tramp je ranije kazao da ne zna da li će se Putin i Zelenski sastati .

