BROJ OTKAZA RASTE: Na udaru i najobrazovaniji Nemci, ovo nije viđeno godinama
INDUSTRIJSKA radna snaga u Nemačkoj se smanjuje usled tekuće ekonomske krize, a samo automobilska industrija smanjila je broj radnih mesta za oko 51.500 u roku od godinu dana, što je skoro 7 odsto radne snage u tom sektoru, navodi se u najnovijem istraživanju kompanija za računovodstvene i profesionalne usluge "EY".
Nijedan drugi sektor nije zabeležio gubitke u ovim razmerama, navodi se u izveštaju, prenose nemački mediji.
Ukupno, zaposlenost u industriji je do kraja juna iznosila 5,42 miliona, što je pad od 114.000 radnih mesta, ili 2,1 odsto, u poređenju sa prethodnom godinom. Od 2019. godine, sektor je izgubio oko 245.000 radnih mesta.
Prihodi u industriji su pali za 2,1 odsto u drugom kvartalu, što je osmi pad zaredom.
Proizvođači automobila suočavaju se sa padom prodaje, konkurencijom iz Kine i skupim prelaskom na električne automobile.
Jan Brorhilker iz kompanije "EY" rekao je da smanjenje potražnje u Kini, američke tarife pod predsednikom Donaldom Trampom i slaba evropska tržišta primoravaju nemačke proizvođače automobila i dobavljače da smanje proizvodnju.
Kako se navodi u istraživanju, pogođene su i druge industrijske grane.
Proizvođači mašina su izgubili oko 17.000 radnih mesta, dok je proizvodnja metala izgubila 12.000. Hemijski i farmaceutski sektori su manje pogođeni.
Velike firme, uključujući "Mercedes-Benc", "Folksvagen", "Boš", "Kontinental", "ZF" i "Porše", pokrenule su programe smanjenja troškova.
Brorhilker je upozorio da će se trend nastaviti, posebno pogađajući mlade inženjere, i rekao da će nezaposlenost među diplomcima verovatno porasti - nešto što Nemačka nije videla godinama.
Sputnik
