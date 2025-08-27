CRNE VESTI ZA RUSIJU Ukrinform: Eksplodirao glavni naftovod za snabdevanje Moskve?

GLAVNI naftovod koji naftnim derivatima snabdeva Moskvu eksplodirao je u ruskoj regiji Rjazanj, tvrdi Ukrinform pozivajući se na izvore iz Obrambene obaveštajne službe Ukrajine (DIU).

Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Kako se navodi eksplozija na naftovodu Rjazanj - Moskva, jednom od glavnih pravaca snabdevanja ruske prestolnice naftnim derivatima, dogodila se u utorak, nakon čega je izbio požar, a vatrogasna i hitna vozila poslata su u roku od nekoliko sati kako bi ugasila požar.

Stanovnici su prijavili da se u području sela Božatkovo u okrugu Rjazanj nalaze policijske i druge ekipe koje rade na otklanjanju posledica eksplozije i požara.

Po pisanju ukrajinskih medija, ovaj naftovod je kompanija Transnjeft 2018. godine prenamenila za snabdevanje benzinskim gorivom i snabdevanjem goriva za vojsku Rusije.

Prema DIU, zbog incidenta je dotok naftnih derivata prema Moskvi obustavljen na neodređeno.

(Tanjug)

