CRNE VESTI ZA RUSIJU Ukrinform: Eksplodirao glavni naftovod za snabdevanje Moskve?
GLAVNI naftovod koji naftnim derivatima snabdeva Moskvu eksplodirao je u ruskoj regiji Rjazanj, tvrdi Ukrinform pozivajući se na izvore iz Obrambene obaveštajne službe Ukrajine (DIU).
Kako se navodi eksplozija na naftovodu Rjazanj - Moskva, jednom od glavnih pravaca snabdevanja ruske prestolnice naftnim derivatima, dogodila se u utorak, nakon čega je izbio požar, a vatrogasna i hitna vozila poslata su u roku od nekoliko sati kako bi ugasila požar.
Stanovnici su prijavili da se u području sela Božatkovo u okrugu Rjazanj nalaze policijske i druge ekipe koje rade na otklanjanju posledica eksplozije i požara.
Po pisanju ukrajinskih medija, ovaj naftovod je kompanija Transnjeft 2018. godine prenamenila za snabdevanje benzinskim gorivom i snabdevanjem goriva za vojsku Rusije.
Prema DIU, zbog incidenta je dotok naftnih derivata prema Moskvi obustavljen na neodređeno.
(Tanjug)
Preporučujemo
ZAHAROVA ODBRUSILA ZAPADU: Vi ste Zelenskom omogućili da izvrši zločine
27. 08. 2025. u 09:41
PRIJAVLjEN ZEMLjOTRES JAČINE 6.0 STEPENI: Evo gde je bio epicentar
27. 08. 2025. u 07:29
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)