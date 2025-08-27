Svet

NEMAČKA UVODI OBAVEZAN VOJNI ROK? Nemci danas odlučuju o povećanju broja vojnika

Dimitrije Krsmanović

27. 08. 2025. u 08:16

NEMAČKA vlada danas bi trebalo da donese odluku o reformi vojne službe koja uključuje značajne promene u regrutaciji i povećanju broja vojnika Bundesvera.

Foto Shutterstock

Foto Shutterstock

Nakon meseci polemika, vlada se sprema da usvoji plan koji ima za cilj da poveća broj aktivnih vojnika Bundesvera sa 186.000 na 260.000 do 2030. godine, uz dodatnih 200.000 rezervista, piše nemački Bild.

Prema nacrtu zakona, od 1. januara 2026. godine, svi muškarci od 18 godina biće obavezni da popune onlajn upitnik koji će sadržati pitanja o njihovim interesovanjima, fizičkoj spremnosti i sposobnostima. 

Oni koji se pokažu pogodnim za službu biće pozvani na lekarski pregled, koji postaje obavezan od jula 2027. godine. 

Očekuje se da će reforma da omogući brzo popunjavanje Bundesvera, što će biti značajno posebno u vanrednim situacijama.

Kako bi privukli volontere, Nemačka će ponuditi znatno bolje finansijske uslove. 

Vojnici će imati povećanje plata, sa neto mesečnom platom od 2.700 evra, što je znatno više od trenutnih 1.840 evra. 

Takođe, biće im obezbeđeni besplatan smeštaj, obroke i prevoz, dok će oni koji potpišu ugovor na 12 meseci moći da dobiju i do 3.500 evra za vozačku dozvolu.

Iako su planirane značajne promene, još uvek postoji mogućnost da se u budućnosti uvede obavezna vojna služba. 

U nacrtu zakona se navodi da će vlada moći da donese tu odluku ako dobrovoljna regrutacija ne ispuni ciljeve, ali za to će biti potrebno odobrenje Bundestaga.

(Tanjug)

