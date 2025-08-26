AMERIČKI PREDSEDNIK SPREMA UDAR NA MOĆAN LOBI: Hoće li Tramp da nacionalizuje američku vojnu industriju

ADMINISTRACIJA Donalda Trampa razmatra pitanje o potencijalnom udelu vlade u američkim vojnim kompanijama, izjavio je američki ministar trgovine SAD Hauard Latnik.

Foto Iks/@kadonkey

-Trenutno se vodi ogromna diskusija o sferi odbrane. Mislim na to da Lockheed Martin dobija 97 zarade od vlade SAD. U suštini, oni su deo vlade. Oni proizvode izvanrednu municiju, neverovatne stvari koje mogu da obore raketu u vazduhu dok leti prema tebi. Ali kakva je ekonomska strana svega toga? To ostavljam na razmatranje ministru odbrane i zameniku ministra odbrane, rekao je Latnik u intervjuu za televiziju Si-En-Bi-Si, odgovarajući na pitanje može li vlada zatražiti udeo u odbrambenim preduzećima.

Ranije je objavljeno da administracija Trampa vodi pregovore o sticanju oko 10 odsto udela u Intel-u, nakon čega država može postati glavni akcionar kompanije, prenosi agencija Bloomberg pozivajući se na neimenovanog zvaničnika Bele kuće i izvore upoznate sa informacijama.

Direktor Nacionalnog ekonomskog saveta Bele kuće, Kevin Haset, izjavio je ranije u ponedeljak da vlada SAD može početi da kupuje akcije i u drugim američkim kompanijama.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije