NETANJAHU NE ODUSTAJE OD CILJA: Odluka o preuzimanju grada Gaze je nedvosmislena
PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je odluka njegovog bezbednosnog kabineta da naredi vojsci da preuzme grad Gazu u narednim mesecima "nedvosmislena".
"Izrael će delovati odlučno i snažno kako bi vratio sve svoje taoce i porazio Hamas", rekao je Netanjahu američkoj senatorki Džoni Ernst iz Ajove s kojom se susreo ponedeljak u svojoj kancelariji u Jerusalimu, prenosi Tajms of Izrael.
Netanjahu je takođe rekao Ernstovoj, republikanki s kojom se video i u aprilu ove godine, da su misije uništenja Hamasa i oslobađanja talaca "isprepletene".
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da će se rat u Pojasu Gaze završiti za nekoliko sedmica, bez navođenja detalja na koji način će biti okončan taj sukob.
Tramp je naveo da "dosta komunicira" sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da mu je on rekao da rat u Pojasu Gaze uskoro mora da se završi, preneo je ranije Rojters.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMP NAJAVIO: Rat će biti gotov za nekoliko sedmica
25. 08. 2025. u 22:04
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)