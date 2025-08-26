Svet

NETANJAHU NE ODUSTAJE OD CILJA: Odluka o preuzimanju grada Gaze je nedvosmislena

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

26. 08. 2025. u 07:51

PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je odluka njegovog bezbednosnog kabineta da naredi vojsci da preuzme grad Gazu u narednim mesecima "nedvosmislena".

Foto: Amir Cohen/Pool Photo via AP

"Izrael će delovati odlučno i snažno kako bi vratio sve svoje taoce i porazio Hamas", rekao je Netanjahu američkoj senatorki Džoni Ernst iz Ajove s kojom se susreo ponedeljak u svojoj kancelariji u Jerusalimu, prenosi Tajms of Izrael.

Netanjahu je takođe rekao Ernstovoj, republikanki s kojom se video i u aprilu ove godine, da su misije uništenja Hamasa i oslobađanja talaca "isprepletene".

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da će se rat u Pojasu Gaze završiti za nekoliko sedmica, bez navođenja detalja na koji način će biti okončan taj sukob.

Tramp je naveo da "dosta komunicira" sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da mu je on rekao da rat u Pojasu Gaze uskoro mora da se završi, preneo je ranije Rojters.
 

(Tanjug)

BUDI I TI NEČIJI ANĐEO – TSC I FONDACIJA MOZZART ZA POMOĆ PRVOJ NARODNOJ KUHINjICI ZA BEBE