SPREMA SE KATASTROFA ZA KIJEV: Poljska isključuje internet Ukrajini
POLjSKA će prestati da plaća uslugu Starlink za Ukrajinu zbog veta predsednika Karola Navrockog na zakon o pomoći ukrajinskim izbeglicama, saopštio je na društvenoj mreži Iks ministar za digitalizaciju republike Kšištof Gavkovski.
-Karol Navrocki svojom odlukom isključuje internet u Ukrajini, jer to defakto znači njegova odluka u vezi sa zakonom o pomoći građanima Ukrajine, napisao je zvaničnik.
Kako je istakao Gavkovski, to znači kraj interneta preko Starlinka koji je Poljska do sada o svom trošku obezbeđivala Ukrajini.
Pri tome, Gavkovski nije precizirao do kog roka je Varšava trenutno uplatila uslugu Starlinka za Ukrajinu.
U julu, zbog kvara ključnih unutrašnjih programskih službi, prestalo je da radi više od 60 hiljada terminala satelitskog interneta Starlink. Problem je uspeo da se reši tek nakon 2,5 sata.
Ipak, čak i taj relativno kratkotrajan prekid paralisao je izvođenje dela operacija Oružanih snaga Ukrajine, a komandant Snaga bespilotnih sistema ukrajinske vojske Robert Brovdi pozvao je da se pronađe alternativa Starlinku.
Vlasnik sistema, američki milijarder Ilon Mask, još u martu je izjavio da nikada neće isključiti terminale Starlinka u Ukrajini.
sputnikportal.rs
