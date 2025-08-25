SPREMA SE KATASTROFA ZA KIJEV: Poljska isključuje internet Ukrajini

POLjSKA će prestati da plaća uslugu Starlink za Ukrajinu zbog veta predsednika Karola Navrockog na zakon o pomoći ukrajinskim izbeglicama, saopštio je na društvenoj mreži Iks ministar za digitalizaciju republike Kšištof Gavkovski.

Foto: Shutterstock

-Karol Navrocki svojom odlukom isključuje internet u Ukrajini, jer to defakto znači njegova odluka u vezi sa zakonom o pomoći građanima Ukrajine, napisao je zvaničnik.

Kako je istakao Gavkovski, to znači kraj interneta preko Starlinka koji je Poljska do sada o svom trošku obezbeđivala Ukrajini.

Pri tome, Gavkovski nije precizirao do kog roka je Varšava trenutno uplatila uslugu Starlinka za Ukrajinu.

U julu, zbog kvara ključnih unutrašnjih programskih službi, prestalo je da radi više od 60 hiljada terminala satelitskog interneta Starlink. Problem je uspeo da se reši tek nakon 2,5 sata.

Ipak, čak i taj relativno kratkotrajan prekid paralisao je izvođenje dela operacija Oružanih snaga Ukrajine, a komandant Snaga bespilotnih sistema ukrajinske vojske Robert Brovdi pozvao je da se pronađe alternativa Starlinku.

Vlasnik sistema, američki milijarder Ilon Mask, još u martu je izjavio da nikada neće isključiti terminale Starlinka u Ukrajini.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori