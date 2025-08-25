Svet

ŠOK NA RUSKIM TELEVIZIJAMA: Ukrajinski hakeri pustili zabranjene snimke, tri sata prikazivani na 116 kanala? (VIDEO)

Новости онлине

25. 08. 2025. u 17:29

NA DAN nezavisnosti Ukrajine, 24. avgusta, na 116 ruskih TV koje su zaposeli lokalni hakeri, tri sata su prikazivani video-prilozi o, kako je navedeno, stvarnim gubicima ruske vojske i pravom stanju na frontu u ratu protiv Ukrajine, tvrde ukrajinski mediji.

ШОК НА РУСКИМ ТЕЛЕВИЗИЈАМА: Украјински хакери пустили забрањене снимке, три сата приказивани на 116 канала? (ВИДЕО)

Foto: X Prinscreen

Video-snimak, koji prikazuje rusku krizu s gorivom, nestašicu vode u delovima Donjecke oblasti pod kontrolom Rusa, ukrajinske napade na rafinerije nafte i navodne vojne gubitke Rusije, emitovan je istovremeno na 116 televizijskih kanala na Dan nezavisnosti Ukrajine, prema izvoru, preneo je Kijev independent.

- Tri i po godine rata su prošle, a (predsednik Rusije Vladimir) Putin nije u potpunosti osvojio nijedan ukrajinski region. Ukrajina ostaje nezavisna - tvrdi se u video-snimku.

Kako su izvori u Glavnoj obaveštajnoj upravi Ministarstva odbrane Ukrajine rekli Ukrinformu, "lokalni sajber partizani" uspeli su da hakuju ruskog provajdera "Br. 3" i da emituju video o stvarnim rezultatima rata Ruske Federacije protiv Ukrajine odjednom na 116 TV kanala.

Pored toga, sajber aktivisti su uspeli da blokiraju administratorima provajdera pristup serverima, što im je otežalo prekidanje emitovanja snimaka.

Kao rezultat toga, navodi Ukrinform, najmanje 50.000 pretplatnika iz Moskve i drugih regiona Ruske Federacije videlo je prikazane eksplozije u ruskim rafinerijama nafte i mestima sahranjivanja ruskih vojnika više od tri sata tokom večernjeg udarnog termina.

Za one koji ne koriste digitalnu televiziju, emitovanje je dodatno bilo obezbeđeno putem aplikacija sa Apple Store-a, Google Play-a i Smart TV servisa, kao i na drugim kablovskim mrežama.

Kako je objavio Ukrinform, stručnjaci za sajber bezbednost GUR-a izvršili su napad na grupu kompanija Filanko, velikog provajdera internet i hosting usluga koji opslužuje preko 20.000 korisnika, uključujući Bilajn, MGTS, 24TV i ruske agencije za sprovođenje zakona.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena