ŠOK NA RUSKIM TELEVIZIJAMA: Ukrajinski hakeri pustili zabranjene snimke, tri sata prikazivani na 116 kanala? (VIDEO)
NA DAN nezavisnosti Ukrajine, 24. avgusta, na 116 ruskih TV koje su zaposeli lokalni hakeri, tri sata su prikazivani video-prilozi o, kako je navedeno, stvarnim gubicima ruske vojske i pravom stanju na frontu u ratu protiv Ukrajine, tvrde ukrajinski mediji.
Video-snimak, koji prikazuje rusku krizu s gorivom, nestašicu vode u delovima Donjecke oblasti pod kontrolom Rusa, ukrajinske napade na rafinerije nafte i navodne vojne gubitke Rusije, emitovan je istovremeno na 116 televizijskih kanala na Dan nezavisnosti Ukrajine, prema izvoru, preneo je Kijev independent.
- Tri i po godine rata su prošle, a (predsednik Rusije Vladimir) Putin nije u potpunosti osvojio nijedan ukrajinski region. Ukrajina ostaje nezavisna - tvrdi se u video-snimku.
Kako su izvori u Glavnoj obaveštajnoj upravi Ministarstva odbrane Ukrajine rekli Ukrinformu, "lokalni sajber partizani" uspeli su da hakuju ruskog provajdera "Br. 3" i da emituju video o stvarnim rezultatima rata Ruske Federacije protiv Ukrajine odjednom na 116 TV kanala.
Pored toga, sajber aktivisti su uspeli da blokiraju administratorima provajdera pristup serverima, što im je otežalo prekidanje emitovanja snimaka.
Kao rezultat toga, navodi Ukrinform, najmanje 50.000 pretplatnika iz Moskve i drugih regiona Ruske Federacije videlo je prikazane eksplozije u ruskim rafinerijama nafte i mestima sahranjivanja ruskih vojnika više od tri sata tokom večernjeg udarnog termina.
Za one koji ne koriste digitalnu televiziju, emitovanje je dodatno bilo obezbeđeno putem aplikacija sa Apple Store-a, Google Play-a i Smart TV servisa, kao i na drugim kablovskim mrežama.
Kako je objavio Ukrinform, stručnjaci za sajber bezbednost GUR-a izvršili su napad na grupu kompanija Filanko, velikog provajdera internet i hosting usluga koji opslužuje preko 20.000 korisnika, uključujući Bilajn, MGTS, 24TV i ruske agencije za sprovođenje zakona.
(Tanjug)
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)