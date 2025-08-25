ŠOK NA RUSKIM TELEVIZIJAMA: Ukrajinski hakeri pustili zabranjene snimke, tri sata prikazivani na 116 kanala? (VIDEO)

NA DAN nezavisnosti Ukrajine, 24. avgusta, na 116 ruskih TV koje su zaposeli lokalni hakeri, tri sata su prikazivani video-prilozi o, kako je navedeno, stvarnim gubicima ruske vojske i pravom stanju na frontu u ratu protiv Ukrajine, tvrde ukrajinski mediji.

Video-snimak, koji prikazuje rusku krizu s gorivom, nestašicu vode u delovima Donjecke oblasti pod kontrolom Rusa, ukrajinske napade na rafinerije nafte i navodne vojne gubitke Rusije, emitovan je istovremeno na 116 televizijskih kanala na Dan nezavisnosti Ukrajine, prema izvoru, preneo je Kijev independent.

- Tri i po godine rata su prošle, a (predsednik Rusije Vladimir) Putin nije u potpunosti osvojio nijedan ukrajinski region. Ukrajina ostaje nezavisna - tvrdi se u video-snimku.

During evening primetime on August 24, cyber experts hacked a Russian TV provider, showing a video about Russian army losses in Ukraine and gasoline shortages, an informed source told hromadske. pic.twitter.com/e41HXoS4FK — Hromadske Int. (@Hromadske) August 25, 2025

Kako su izvori u Glavnoj obaveštajnoj upravi Ministarstva odbrane Ukrajine rekli Ukrinformu, "lokalni sajber partizani" uspeli su da hakuju ruskog provajdera "Br. 3" i da emituju video o stvarnim rezultatima rata Ruske Federacije protiv Ukrajine odjednom na 116 TV kanala.

🚨 On Ukraine’s Independence Day, hackers hijacked Russian TV in prime time — broadcasting footage of war losses, oil depot explosions, and military funerals on 116 channels for over 3 hours. pic.twitter.com/NiTmHGsJs6 — Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) August 25, 2025

Pored toga, sajber aktivisti su uspeli da blokiraju administratorima provajdera pristup serverima, što im je otežalo prekidanje emitovanja snimaka.

Kao rezultat toga, navodi Ukrinform, najmanje 50.000 pretplatnika iz Moskve i drugih regiona Ruske Federacije videlo je prikazane eksplozije u ruskim rafinerijama nafte i mestima sahranjivanja ruskih vojnika više od tri sata tokom večernjeg udarnog termina.

On Aug 24, Russian TV in several regions was hacked, airing a video exposing the true losses of the Russian army in the Ukraine war and other "achievements" of the aggressor state, says a source from Ukraine's Intelligence Directorate to Ukrainiska Pravda. Cyber partisans… pic.twitter.com/QC01ptSJCm — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 25, 2025

Za one koji ne koriste digitalnu televiziju, emitovanje je dodatno bilo obezbeđeno putem aplikacija sa Apple Store-a, Google Play-a i Smart TV servisa, kao i na drugim kablovskim mrežama.

Kako je objavio Ukrinform, stručnjaci za sajber bezbednost GUR-a izvršili su napad na grupu kompanija Filanko, velikog provajdera internet i hosting usluga koji opslužuje preko 20.000 korisnika, uključujući Bilajn, MGTS, 24TV i ruske agencije za sprovođenje zakona.

