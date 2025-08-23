KINA SPREMNA ZA UČEŠĆE U MIROVNOJ MISIJI U UKRAJINI: Samo pod ovim uslovom

KINA je izrazila spremnost da učestvuje u mirovnim trupama u Ukrajini pod uslovom da misiju odobre Ujedinjene nacije, piše nemački list Velt pozivajući se na izvore iz Evropske unije upoznate s detaljima.

Foto: Ju Peng/Xinhua via AP

Ova ideja Pekinga nailazi na podeljeno mišljenje u Briselu jer postoji bojazan da bi Kina koristila tu poziciju za špijunažu ili da će, u slučaju eksalacije, zauzeti proruski stav umesto neutralnog, izjavio je diplomatski izvor iz EU za Velt.

Dodatni problem za EU je to što većina zemalja nije sklona odobrenju misije pod mandatom UN-a iz različitih razloga, dodaju izvori.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je prethodno da je isključena bilo kakva ozbiljna rasprava o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez učešća Rusije, a možda i Kine.

Prema pisanju Velta, Evropsku uniju trenutno najviše zanima osiguranje neposrednog primirja ili mogućeg mirovnog sporazuma, uz mogućnost korišćenja dronova za nadgledanje sprovođenja primirja.

Prema izjavi G7 grupe, bezbednosne garancije uključuju obuku ukrajinskih trupa, isporuku oružja, pomoć u izgradnji obrambene industrije, obaveštajne informacije, sankcije, privrednu saradnju i postepeno pridruživanje Ukrajine Uniji.



(Tanjug)