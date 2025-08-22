IDF: Raketa Huta raspala se u vazduhu, na nekoliko lokacija u Izraelu pali fragmenti
IZRAELSKA vojska (IDF) je saopštila da se raketa jemenskih pobunjenika Huta, lansirana iz Jemena na Izrael večeras, verovatno raspala u vazduhu tokom spuštanja.
Izraelsko ratno vazduhoplovstvo lansiralo je nekoliko raketa presretača kako bi oborilo fragmente, saopštila je izraelska vojska, prenosi Tajms of Izrael.
Postoje izveštaji o nekoliko lokacija u centralnom Izraelu gde su pali fragmenti, a izraelska vojska sprovodi istragu, navodi portal.
Za sada nema informacijama o žrtvama i materijalnoj šteti u ovom napadu.
(Tanjug)
