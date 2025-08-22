"RUSIJA TRAŽI NAČIN DA IZBEGNE SASTANAK": Zelenski tvrdi da Kremlj čini sve da spreči susret njega i Putina

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija čini sve što je u njenoj moći kako bi sprečila susret između njega i ruskog predsednika Vladimira Putina, dok je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao da agenda za takav samit još uvek nije pripremljena.

Foto: Iks/ZelenskyyUa

Ukrajinski lider je, kako navodi Rojters, više puta pozvao Putina na sastanak, naglašavajući da je to jedini način da se pregovara o okončanju rata koji Rusija vodi u Ukrajini.

Zelenski je, prema navodima Rojtersa, optužio Rusiju da odugovlači.

- Rusi čine sve da spreče da se sastanak održi. Taj sastanak je jedan od elemenata kako da se okonča rat, a budući da oni ne žele da ga okončaju, traže načine da ga izbegnu - rekao je Zelenski danas na konferenciji za novinare u Kijevu, zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Istovremeno, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je za NBC danas da agenda za takav samit nije pripremljena.

- Putin je spreman da se sretne sa Zelenskim kada bude pripremljena agenda za samit, a ta agenda uopšte nije pripremljena - rekao je Lavrov.

Rusija, ističe Rojters, i dalje zahteva da Ukrajina preda teritoriju koju još uvek drži u dve istočne oblasti, uz predlog da se zamrzne front u dve južne oblasti koje Moskva smatra potpuno svojim i možda vrati manje delove drugog ukrajinskog teritorija koje kontroliše.

Zelenski je, u međuvremenu, odustao od zahteva za dužim prekidom vatre kao preduslovom za susret lidera, iako je ranije naglašavao da Ukrajina ne može pregovarati pod pretnjom oružja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-