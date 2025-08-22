"RUSIJA TRAŽI NAČIN DA IZBEGNE SASTANAK": Zelenski tvrdi da Kremlj čini sve da spreči susret njega i Putina
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija čini sve što je u njenoj moći kako bi sprečila susret između njega i ruskog predsednika Vladimira Putina, dok je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao da agenda za takav samit još uvek nije pripremljena.
Ukrajinski lider je, kako navodi Rojters, više puta pozvao Putina na sastanak, naglašavajući da je to jedini način da se pregovara o okončanju rata koji Rusija vodi u Ukrajini.
Zelenski je, prema navodima Rojtersa, optužio Rusiju da odugovlači.
- Rusi čine sve da spreče da se sastanak održi. Taj sastanak je jedan od elemenata kako da se okonča rat, a budući da oni ne žele da ga okončaju, traže načine da ga izbegnu - rekao je Zelenski danas na konferenciji za novinare u Kijevu, zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.
Istovremeno, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je za NBC danas da agenda za takav samit nije pripremljena.
- Putin je spreman da se sretne sa Zelenskim kada bude pripremljena agenda za samit, a ta agenda uopšte nije pripremljena - rekao je Lavrov.
Rusija, ističe Rojters, i dalje zahteva da Ukrajina preda teritoriju koju još uvek drži u dve istočne oblasti, uz predlog da se zamrzne front u dve južne oblasti koje Moskva smatra potpuno svojim i možda vrati manje delove drugog ukrajinskog teritorija koje kontroliše.
Zelenski je, u međuvremenu, odustao od zahteva za dužim prekidom vatre kao preduslovom za susret lidera, iako je ranije naglašavao da Ukrajina ne može pregovarati pod pretnjom oružja.
(Tanjug)
