TRAMP SE POVLAČI? Ne planira da učestvuje u mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine
AMERIČKI predsednik Donald Tramp trenutno ne planira da učestvuje u organizovanju bilateralnog sastanka između lidera Rusije i Ukrajine, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, potvrdili su izvori u njegovoj administraciji.
Visoki zvaničnik Trampove administracije ocenio je za Gardijan da je situacija Trampov stav da sačeka i vidi da li bi mogao da bude zakazan sastanak Putina i Zelenskog.
Američki predsednik je rekao visokim savetnicima da će se trilateralni sastanak, na kome će i on učestvovati, održati nakon što se prvo sastanu lideri Rusije i Ukrajine, čime se povlači iz pregovora o okončanju rata u Ukrajini.
Trampov nedostatak volje da natera Putina i Zelenskog na sastanak dolazi nakon što je poslednjih dana priznao da je okončanje rata u Ukrajini teže nego što je očekivao.
Tramp je tokom predizborne kampanje prošle godine izjavljivao da može da okonča rat za 24 sata.
(tanjug)
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)