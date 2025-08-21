TRAMP SE POVLAČI? Ne planira da učestvuje u mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine

AMERIČKI predsednik Donald Tramp trenutno ne planira da učestvuje u organizovanju bilateralnog sastanka između lidera Rusije i Ukrajine, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, potvrdili su izvori u njegovoj administraciji.

AP Photo/Alex Brandon

Visoki zvaničnik Trampove administracije ocenio je za Gardijan da je situacija Trampov stav da sačeka i vidi da li bi mogao da bude zakazan sastanak Putina i Zelenskog.

Američki predsednik je rekao visokim savetnicima da će se trilateralni sastanak, na kome će i on učestvovati, održati nakon što se prvo sastanu lideri Rusije i Ukrajine, čime se povlači iz pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

Trampov nedostatak volje da natera Putina i Zelenskog na sastanak dolazi nakon što je poslednjih dana priznao da je okončanje rata u Ukrajini teže nego što je očekivao.

Tramp je tokom predizborne kampanje prošle godine izjavljivao da može da okonča rat za 24 sata.

(tanjug)