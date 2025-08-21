TRAMPOV UDARAC TRANSRODNOJ POLITICI: Zapretio obustavom finansiranja škola u Kaliforniji

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da svaki školski okrug u Kaliforniji koji se ne pridržava transrodnih politika njegove administracije neće dobiti novac iz saveznog budžeta.

Foto: Profimedia

Tramp u objavi na društvenoj mreži TruthSocial nije dao druge detalje o toj najavi, prenosi Rojters. U Sjedinjenim Američkim Državama škole dobijaju veliku većinu sredstava za rad kroz lokalne i državne izvore, ali dobijaju i deo novca od savezne vlade.

Trampova objava je najnoviji udarac u njegovoj borbi protiv transrodnih prava, kao i protiv države Kalifornije koju predvodi demokratski guverner Gevin Njusom.

Njegova administracija je u julu tužila Kaliforniju zbog njene politike da se transrodnim sportistkinjama dozvoli da se takmiče u školskim sportovima za devojke, tvrdeći da je to kršenje saveznih zakona protiv diskriminacije.

U februaru je republikanski predsednik potpisao direktivu o ukidanju saveznog finansiranja bilo koje škole koja dozvoljava transrodnim ženama ili devojčicama da se takmiče u ženskim sportovima.