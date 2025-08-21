Svet

TRAMPOV UDARAC TRANSRODNOJ POLITICI: Zapretio obustavom finansiranja škola u Kaliforniji

V.N.

21. 08. 2025. u 15:29

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da svaki školski okrug u Kaliforniji koji se ne pridržava transrodnih politika njegove administracije neće dobiti novac iz saveznog budžeta.

ТРАМПОВ УДАРАЦ ТРАНСРОДНОЈ ПОЛИТИЦИ: Запретио обуставом финансирања школа у Калифорнији

Foto: Profimedia

Tramp u objavi na društvenoj mreži TruthSocial nije dao druge detalje o toj najavi, prenosi Rojters. U Sjedinjenim Američkim Državama škole dobijaju veliku većinu sredstava za rad kroz lokalne i državne izvore, ali dobijaju i deo novca od savezne vlade.

Trampova objava je najnoviji udarac u njegovoj borbi protiv transrodnih prava, kao i protiv države Kalifornije koju predvodi demokratski guverner Gevin Njusom.

Njegova administracija je u julu tužila Kaliforniju zbog njene politike da se transrodnim sportistkinjama dozvoli da se takmiče u školskim sportovima za devojke, tvrdeći da je to kršenje saveznih zakona protiv diskriminacije.

U februaru je republikanski predsednik potpisao direktivu o ukidanju saveznog finansiranja bilo koje škole koja dozvoljava transrodnim ženama ili devojčicama da se takmiče u ženskim sportovima.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku