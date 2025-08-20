RAT BUKTI: Izrealska vojska započela ofanzivu na grad Gazu
VOJSKA Izraela započela je ofanzivu na grad Gazu, potvrdio je u sredu portparol izraelskih snaga, brigadni general Efi Defrin.
- Naše snage već kontrolišu predgrađe grada - rekao je on.
Izraelska operacija zauzimanja grada Gaze predstavlja ignorisanje napora posrednika za prekid vatre i razmenu zarobljenika, saopštio je pokret Hamas.
„Izjava terorističke okupacione vojske (Izraela) o pokretanju operacije protiv grada Gaze i njegovih približno milion stanovnika i raseljenih lica, kao i namera ratnog zločinca (izraelskog premijera Benjamina) Netanijahua da je sutra odobri predstavlja... ignorisanje napora koje su posrednici uložili da se postigne sporazum o prekidu agresije i razmeni zarobljenika“, navodi se u saopštenju Hamasa.
U sredu je izraelska državna televizija „Kan“ javila da je izraelski ministar odbrane Izrael Kac odobrio operaciju zauzimanja grada Gaze. Prema navodima televizije, plan će biti dostavljen političkom rukovodstvu i vladi na odobrenje u četvrtak. Izraelske odbrambene snage poslale su oko 60.000 poziva rezervistima u pripremi za operaciju zauzimanja Gaze. Prema izraelskom vojnom radiju „Galej Cahal“, operacija će trajati do 2026. godine, a na svom vrhuncu biće uključeno do 130.000 rezervista.
(Sputnjik)
