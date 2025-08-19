Svet

SANČEZ: Meloni je lagala, Tramp se usprotivio

19. 08. 2025. u 21:55

VODITELj RT-a Rik Sančez komentarisao je sastanak između američkog predsednika Donalda Trampa, Vladimira Zelenskog i evropskih lidera u Beloj kući.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Tramp je, prema Sančezu, branio ruskog predsednika Vladimira Putina i samu Rusiju pred Zelenskim i zapadnim partnerima Ukrajine.

Voditelj RT-a je naglasio da je italijanska premijerka Đorđa Meloni lagala tokom razgovora u Beloj kući kada je rekla da Putin nikada nije nameravao da pregovara. Američki lider se tome usprotivio.

- Zastupao je Putina i Rusiju i još jednom je svima jasno stavio do znanja da će pozvati svog ruskog prijatelja i kolegu. Prosto je ludo što je to rekao pred ovim ljudima - dodao je Sančez.

