SANČEZ: Meloni je lagala, Tramp se usprotivio
VODITELj RT-a Rik Sančez komentarisao je sastanak između američkog predsednika Donalda Trampa, Vladimira Zelenskog i evropskih lidera u Beloj kući.
Tramp je, prema Sančezu, branio ruskog predsednika Vladimira Putina i samu Rusiju pred Zelenskim i zapadnim partnerima Ukrajine.
Voditelj RT-a je naglasio da je italijanska premijerka Đorđa Meloni lagala tokom razgovora u Beloj kući kada je rekla da Putin nikada nije nameravao da pregovara. Američki lider se tome usprotivio.
- Zastupao je Putina i Rusiju i još jednom je svima jasno stavio do znanja da će pozvati svog ruskog prijatelja i kolegu. Prosto je ludo što je to rekao pred ovim ljudima - dodao je Sančez.
