(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Influenser u pokušaju brutalno pretukao devojku

19. 08. 2025. u 20:04

U MOSKOVSKOJ oblasti, influenser u pokušaju je brutalno pretukao svoju devojku na igralištu.

Foto: Printskrin

Incident se dogodio noću na igralištu u gradu Šatura. 

Devojka je zadobila potres mozga, a sumnja se i na prelom kostiju lica.

Osumnjičeni je priznao krivicu na društvenim mrežama, izrazivši kajanje. Par je u vezi oko četiri godine sa povremenim raskidima.


