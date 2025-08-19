Svet

LAVROV O RUBIJU: Dopala mu se moja dukserica sa natpisom SSSR

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 08. 2025. u 17:22

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je danas da je američka delegacija tokom samita na Aljasci reagovala na njegovu duksericu sa natpisom SSSR bez histerije i da je čak i američki državni sekretar Marko Rubio rekao da mu se sviđa njegova odevna kombinacija.

Foto: X Printscreen

Lavrov je uoči sastanka američke i ruske delegacije u petak u Enkoridžu snimljen kako nosi duksericu na kojoj piše SSSR, što je skraćenica za Sovjetski Savez.

-Mislim da ovde nema nikakvog imperijalizma, niti pokušaja da se obnovi imperijalistički način razmišljanja. Mi ovde govorimo o činjenici da postoji istorija i da ta istorija mora da se očuva, sa dozom lakog humora, rekao je Lavrov danas, preneo je CNN.

Foto: AP Photo

Lavrov je dodao i da mu je i državni sekretar SAD Marko Rubio rekao da mu se dopada ta dukserica.

Izbor garderobe ministra spoljnih poslova Rusije izazvao je velike reakcije u svetskoj javnosti, kako pozitivne, tako i negativne.

Tanjug

