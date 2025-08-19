LAVROV O RUBIJU: Dopala mu se moja dukserica sa natpisom SSSR

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je danas da je američka delegacija tokom samita na Aljasci reagovala na njegovu duksericu sa natpisom SSSR bez histerije i da je čak i američki državni sekretar Marko Rubio rekao da mu se sviđa njegova odevna kombinacija.

Foto: X Printscreen

Lavrov je uoči sastanka američke i ruske delegacije u petak u Enkoridžu snimljen kako nosi duksericu na kojoj piše SSSR, što je skraćenica za Sovjetski Savez.

-Mislim da ovde nema nikakvog imperijalizma, niti pokušaja da se obnovi imperijalistički način razmišljanja. Mi ovde govorimo o činjenici da postoji istorija i da ta istorija mora da se očuva, sa dozom lakog humora, rekao je Lavrov danas, preneo je CNN.

Foto: AP Photo

Lavrov je dodao i da mu je i državni sekretar SAD Marko Rubio rekao da mu se dopada ta dukserica.

Izbor garderobe ministra spoljnih poslova Rusije izazvao je velike reakcije u svetskoj javnosti, kako pozitivne, tako i negativne.

Tanjug

BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije