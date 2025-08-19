Svet

PUTIN KUPIO POKLON OBIČNOM AMERIKANCU: Ovo je svima promaklo, iznenadićete se da vidite o čemu je reč (FOTO/VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

19. 08. 2025. u 11:25

MARK Voren, američki bajker, žalio se više puta da ne može da dođe do delova kako bi popravio svoj motor od kada su uvedene sankcije Rusiji.

Foto: Profimedia/RT printskrin

Zaposleni u ruskoj ambasadi u Sjedinjenim Državama predao je Vorenu ključeve njegovog novog motocikla Ural na parkingu hotela u Ankoridžu, gde je odsela ruska delegacija.

- Moram reći da je ovo lični poklon od predsednika Ruske Federacije - rekao je Vorenu Andrej Ledenjev, ruski diplomata.

Sedokosi Voren sa naočarima viđen je kako skače na svoj novi motocikl, Ledenjev iza njega dok je u prikolici još jedan čovek.

- Razlika je noć i dan. Sviđao mi se stari motor, ali ovaj je očigledno mnogo bolji. Noviji, kontrole su precizne. Bez reči sam, neverovatan je. Hvala vam puno - rekao je Voren.

Neočekivani poklon ruskog lidera usledio je nakon što su reporteri ruske državne televizije Kanal 1 uoči posete Vladimira Putina slučajno sreli Vorena na ulicama Ankoridža pre samita.

Reporteri su se zaustavili da se dive Vorenovom motociklu, koji proizvodi Ural, fabrika osnovana 1941. godine u tadašnjem Sovjetskom Savezu.

Voren je rekao novinaru Valentinu Bogdanovu da se mučio da nabavi rezervne delove za motocikl, uključujući i novi starter.

Ural, čije je sedište za Ameriku u državi Vašington, saopštio je da se svi njegovi motocikli sklapaju u Kazahstanu.

Vozila su poznata po prikolicama i prvobitno su razvijena za upotrebu sovjetske vojske tokom Drugog svetskog rata na Istočnom frontu.

Kompanija je povukla svu svoju proizvodnju iz Rusije nakon početka rata u Ukrajini, jer su sankcije onemogućile izvoz vozila.

(Kurir)

