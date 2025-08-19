PUTIN KUPIO POKLON OBIČNOM AMERIKANCU: Ovo je svima promaklo, iznenadićete se da vidite o čemu je reč (FOTO/VIDEO)
MARK Voren, američki bajker, žalio se više puta da ne može da dođe do delova kako bi popravio svoj motor od kada su uvedene sankcije Rusiji.
Zaposleni u ruskoj ambasadi u Sjedinjenim Državama predao je Vorenu ključeve njegovog novog motocikla Ural na parkingu hotela u Ankoridžu, gde je odsela ruska delegacija.
- Moram reći da je ovo lični poklon od predsednika Ruske Federacije - rekao je Vorenu Andrej Ledenjev, ruski diplomata.
Sedokosi Voren sa naočarima viđen je kako skače na svoj novi motocikl, Ledenjev iza njega dok je u prikolici još jedan čovek.
- Razlika je noć i dan. Sviđao mi se stari motor, ali ovaj je očigledno mnogo bolji. Noviji, kontrole su precizne. Bez reči sam, neverovatan je. Hvala vam puno - rekao je Voren.
Neočekivani poklon ruskog lidera usledio je nakon što su reporteri ruske državne televizije Kanal 1 uoči posete Vladimira Putina slučajno sreli Vorena na ulicama Ankoridža pre samita.
Reporteri su se zaustavili da se dive Vorenovom motociklu, koji proizvodi Ural, fabrika osnovana 1941. godine u tadašnjem Sovjetskom Savezu.
Voren je rekao novinaru Valentinu Bogdanovu da se mučio da nabavi rezervne delove za motocikl, uključujući i novi starter.
Ural, čije je sedište za Ameriku u državi Vašington, saopštio je da se svi njegovi motocikli sklapaju u Kazahstanu.
Vozila su poznata po prikolicama i prvobitno su razvijena za upotrebu sovjetske vojske tokom Drugog svetskog rata na Istočnom frontu.
Kompanija je povukla svu svoju proizvodnju iz Rusije nakon početka rata u Ukrajini, jer su sankcije onemogućile izvoz vozila.
(Kurir)
Preporučujemo
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
19. 08. 2025. u 11:18
LAVROV O SAMITU NA ALjASCI: Tramp pokazao da iskreno želi mir u Ukrajini
19. 08. 2025. u 11:08
MAKRON PREDLOŽIO, ČEKA SE ODLUKA: Ovo je potencijalno mesto susreta Putina i Zelenskog
19. 08. 2025. u 09:51
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)