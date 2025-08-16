PREMINUO PIPO BAUDO SLAVNI ITALIJANSKI VODITELJ: Uspostavio je modernu italijansku televiziju i bio promoter stotina mladih talenata
U SUBOTU uveče je preminuo u Rimu slavni voditelj Pipo Baudo (89) simbol italijanske televizije, vodio je 13 festivala Sanremo, desetine programa koji su imali ogromnog uspeha kod italijanske publike ali i u svetu, „Kanconisima“; „Domenika in“, „Fantastiko5“. 60 godina je na spektakularan način pravio društvo italijanskim gledaocima. Za njega se kaže „izmislio je televiziju“.
Rođen je u Militelu, Katanija, na Siciliji, studrao je advokaturu, ali je krenuo stazama spektakla, svirao klavir, kao voditelj otkrivao je mlade talente koji su potom postali poznati voditelji, pevači, glumci, ljudi televizijskog spektakla. Nije se štedeo u svojoj posvećenosti televiziji i talentima koje je stimulisao da idu napred i ne posustaju.
Otišao je čovek koji gledaocima darovao istinski svoje srce i publika ga je veoma volela, cenila njegovu kulturu, inteligenciju, odanost i iskrenost u svemu što je radio.
