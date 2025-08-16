BIVŠI AMERIČKI OBAVEŠTAJAC: Samit na Aljasci doprineo revidiranju uslova ukrajinskog sporazuma

SASTANAK na Aljasci omogućio je Vašingtonu da značajno preispita uslove ukrajinskog sporazuma – SAD su prvi put shvatile ruski predlog, rekao je za Sputnjik penzionisani oficir američke obaveštajne službe i vojni analitičar Skot Riter.

-Samit Trampa i Putina na Aljasci bio je ozbiljan događaj, usled kojeg su uslovi za rešavanje ukrajinskog sukoba značajno preispitani. Po prvi put, Sjedinjene Države su razumele sveobuhvatni predlog Rusije, što znači da će i Ukrajina i Evropa morati da se pomire sa tim, rekao je Riter.

On je napomenuo da Tramp sada najverovatnije ima dublje razumevanje stava Rusije o sukobu u Ukrajini, nešto što mu njegovi savetnici nisu mogli preneti.

-Verujem da su Sjedinjene Države i Rusija krenule nepovratnim putem ka miru i poboljšanju bilateralnih odnosa, zaključio je Riter.

Prethodno, Volstrit džornal, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, objavio je da je američki lider Donald Tramp nakon jučerašnjeg sastanka sa ruskim predsednikom Putinom na Aljasci rekao evropskim liderima da je spreman da pruži „bezbednosne garancije“ za Ukrajinu.

Istovremeno, Njujork tajms piše, pozivajući se na neimenovanog evropskog zvaničnika da je Tramp još rekao liderima EU da bi priznanje Donbasa kao ruskog od strane Kijeva moglo pomoći brzom postizanju mirovnog sporazuma.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

