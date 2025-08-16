AMERIČKI MEDIJI:Tramp misli da bi Moskva prihvatila bezbednosne garancije SAD za Kijev – pod jednim uslovom
AMERIČKI predsednik Donald Tramp, u razgovoru sa evropskim liderima, pretpostavio je da rusko rukovodstvo ne bi bilo protiv toga da Sjedinjene Države pruže bezbednosne garancije Ukrajini, ali ne putem NATO-a, objavio je Blumberg, pozivajući se na izvore.
-Tramp je evropskim liderima rekao da je spreman da doprinese pružanju bezbednosnih garancija Ukrajini, ali ako to nije povezano sa NATO-om. Predsednik je pretpostavio da ruski predsednik Vladimir Putin ne bi bio protiv toga, navodi se u objavi.
Prethodno, Volstrit džornal, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, objavio je da je američki lider Donald Tramp rekao evropskim liderima da je spreman da pruži „bezbednosne garancije“ za Ukrajinu.
Istovremeno, Njujork tajms piše da je Tramp još rekao liderima EU da bi priznanje Donbasa kao ruskog od strane Kijeva moglo pomoći brzom postizanju mirovnog sporazuma.
Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je u martu rekao da vlasti u Kijevu ne predstavljaju interese ogromnog dela ukrajinskog stanovništva i da su Krim, Donbas i Novorusija davno zatvorena pitanja, a rezultati referenduma tamo su već odraženi u Ustavu Rusije.
