SAD su umorne od ukrajinskog sukoba, Trampovo biračko telo ne želi rat sa Rusijom, rekao je za Sputnjik američki vojni analitičar i bivši obaveštajac Skot Riter komentarišući razgovore ruskog i američkog lidera na Aljasci.

-Faktor Zelenski je mrtav u Americi. Više nismo romantični u vezi sa ovim ratom. Zapravo, stvarnost rata postaje sve očiglednija za Amerikance. Trampovo biračko telo ne želi rat sa Rusijom. Oni uopšte ne žele nuklearni rat. Obećao je mir. Obećao je mir, garantovao mir. Za 24 sata. Nije to ispunio, kasnije je rekao da se šalio, ali njegova (biračka) baza nije zaboravila to obećanje, kaže Riter.

Zato, kako kaže, ne treba brinuti za Kongres.

-Oni ne biraju predsednika i podržavaće ga, jer ako on može da obezbedi svoju biračku bazu mirovnim sporazumom, može da uništi sve u Kongresu, posebno republikance koji idu protiv njega. Dakle, Tramp je veoma siguran ako može da obezbedi svoju bazu, smatra Riter.

Bivši oficir obaveštajne službe američkih marinaca je, komentarišući razgovore na Aljasci, rekao da Tramp želi mir:

„Ono što Tramp želi jeste prekid vatre. To je to. On želi prekid vatre. Trampa ne zanimaju geopolitičke nijanse lokacija ukrajinskih bojišta. On želi prekid vatre, i ako Putin može da ga ubedi da je najbrži put do prekida vatre taj da Ukrajina napusti Majku Rusiju i kaže ne NATO-u - to je to. To je sve što treba da se desi za prekid vatre. A ono što će Putin reći je - da to neće biti važno za mesec dana. Za mesec dana, mi (Rusija) ćemo sve preuzeti. Ako želite prekid vatre sada, recite Ukrajini da ode. Ako Ukrajina neće da ode, nateraćemo je da ode, i ne možete ništa da uradite da nas zaustavite. Ne plašimo se vaših sankcija. Ne plašimo se ni jedne vaše pretnje. Ovo će se desiti. Možemo ili da to uradimo na način koji vam donosi prekid vatre koji želite, ili će se jednostavno - desiti. I mislim da Tramp to razume.“

Riter kaže da ruske trupe imaju prednost na bojnom polju uoči pregovora na Aljasci:

„Sada se nalazimo u tački u kojoj ruska vojska ima sve prednosti. Oni su savladali ratovanje dronovima. Savladali su kontra-napade dronovima i to pominjem jer se tako danas vode borbe. Prošlo je vreme masovnih tenkovskih napada. Stavite 1.000 tenkova u funkciju i pomerite ih prema neprijatelju opremljenom dronovima, i imaćete 1.000 zapaljenih olupina. Rusi su savladali ratovanje dronovima. Savladali su nove taktike. Ne možete izvoditi masovne pešadijske napade. Morate razbiti svoje timove na manje timove. Morate razbiti bojno polje na manje delove. I Rusi su u tom smislu uradili briljantan posao. I to je nepovratan proces.“

Ništa se, uveren je bivši obaveštajac, ne može učiniti da se taj proces preokrene.

-Ništa se ne može učiniti da se ovo zaustavi. Prednost je 100% na strani Rusije. A mi gledamo Ukrajince na ivici potpunog kolapsa, zaključuje Skot Riter.

