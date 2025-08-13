Svet

SNAJPERSKE JEDINICE POSTAVLJENE SU NA KROVOVE: U Berlinu na snazi izuzetne mere bezbednosti zbog posete Zelenskog

13. 08. 2025. u 15:34

POLICIJSKI sindikat Berlina ocenio je iznenadnu posetu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Berlinu kao bezbednosni "najgori mogući scenario", zbog kratkog vremena za pripremu i visokog nivoa pretnje, piše list Špigel.

СНАЈПЕРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ПОСТАВЉЕНЕ СУ НА КРОВОВЕ: У Берлину на снази изузетне мере безбедности због посете Зеленског

Foto Profimedia

Kako se navodi, berlinska policija obaveštena je o poseti "u poslednjem trenutku", što je izazvalo logistički i bezbednosni pritisak.

 -Svi koji su dostupni sada su pozvani na posao- rekao je predsednik sindikata policije Berlina (GdP), Štefan Veh i dodao da takva poseta u tako kratkom roku može da se nazove "velikom katastrofom" u smislu pripreme.

Zelenskog u Berlinu prate opsežne mere bezbednosti - snajperske jedinice postavljene su na krovove u vladinom okrugu, uključujući Federalnu kancelariju, policijski čamci i skuteri patroliraju rekom Špreja, a više stotina policajaca raspoređeno je širom grada.

Očekuju se zatvaranja saobraćajnica i kašnjenja u gradskom i metro prevozu. Stanica "Bundestag" linije U5 je zatvorena, a vozovi tu ne staju. Vlasti su takođe pozvale građane da izbegavaju širi centar Berlina.

Zelenski je u Berlin sleteo danas u podne. Planirano je da se sastane s nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom (CDU), sa kojim će održati kratak radni ručak i dati izjave za medije.

Ukrajinski predsednik takođe će virtuelno da učestvuje na samitu o budućnosti Ukrajine koji se održava na Aljasci. Kako su preneli mediji, Zelenski neće učestvovati u tim direktnim razgovorima, ali traži podršku kako bi se izbegao "loš dogovor" o njegovoj zemlji.

