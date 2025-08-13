SNAJPERSKE JEDINICE POSTAVLJENE SU NA KROVOVE: U Berlinu na snazi izuzetne mere bezbednosti zbog posete Zelenskog

POLICIJSKI sindikat Berlina ocenio je iznenadnu posetu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Berlinu kao bezbednosni "najgori mogući scenario", zbog kratkog vremena za pripremu i visokog nivoa pretnje, piše list Špigel.

Foto Profimedia

Kako se navodi, berlinska policija obaveštena je o poseti "u poslednjem trenutku", što je izazvalo logistički i bezbednosni pritisak.

-Svi koji su dostupni sada su pozvani na posao- rekao je predsednik sindikata policije Berlina (GdP), Štefan Veh i dodao da takva poseta u tako kratkom roku može da se nazove "velikom katastrofom" u smislu pripreme.

Zelenskog u Berlinu prate opsežne mere bezbednosti - snajperske jedinice postavljene su na krovove u vladinom okrugu, uključujući Federalnu kancelariju, policijski čamci i skuteri patroliraju rekom Špreja, a više stotina policajaca raspoređeno je širom grada.

Očekuju se zatvaranja saobraćajnica i kašnjenja u gradskom i metro prevozu. Stanica "Bundestag" linije U5 je zatvorena, a vozovi tu ne staju. Vlasti su takođe pozvale građane da izbegavaju širi centar Berlina.

Zelenski je u Berlin sleteo danas u podne. Planirano je da se sastane s nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom (CDU), sa kojim će održati kratak radni ručak i dati izjave za medije.

Ukrajinski predsednik takođe će virtuelno da učestvuje na samitu o budućnosti Ukrajine koji se održava na Aljasci. Kako su preneli mediji, Zelenski neće učestvovati u tim direktnim razgovorima, ali traži podršku kako bi se izbegao "loš dogovor" o njegovoj zemlji.