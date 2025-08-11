MEKSIKO PROTIV TRUPA IZ SAD: Tramp, navodno, naložio Pentagonu da se obračuna sa kartelima iz Latinske Amerike

SJEDINjENE Američke Države neće doći u Meksiko sa vojskom. Sarađujemo, ali neće biti invazije. To je isključeno. Apsolutno isključeno.

Ovo je poručila predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum, posle navoda da je šef Bele kuće Donald Tramp u tajnosti potpisao naredbu kojom nalaže Pentagonu da preduzme mere protiv kartela koji se bave švercom droge i drugih kriminalnih grupa iz Latinske Amerike, izvestio je američki dnevnik "Njujork tajms". Američki predsednik je još u martu najavio da će voditi rat protiv narko-kartela, optužujući ih da su preplavili SAD drogom poput fentanila.

Ovaj potez američke administracije dolazi nakon što su SAD meksički kartel Sinaloa, venecuelanski Tren de Aragua i šest drugih grupa sa sedištem u Latinskoj Americi označile kao strane terorističke organizacije u februaru. Prema navodima američkih medija, potencijalne mere koje se razmatraju uključuju operacije specijalnih snaga i obaveštajnu podršku, u koordinaciji sa stranim partnerima.

Bela kuća u odgovoru upućenom medijima nije potvrdila niti opovrgnula tvrdnje o potencijalnom angažovanju američke vojske na stranom tlu:

- Glavni prioritet predsednika Trampa je zaštita domovine. On je, stoga, preduzeo korak da se nekoliko kartela i bandi označi kao strane terorističke organizacije - navodi se u saopštenju.

Prethodno je američki državni sekretar Marko Rubio signalizirao da američka vojska ima odobrenje za preduzimanje agresivnih mera protiv kartela.

- To nam sada omogućava da koristimo druge elemente američke moći, obaveštajne agencije, Ministarstvo odbrane, šta god, kako bismo ciljali ove grupe ako imamo priliku za to. Moramo početi da ih tretiramo kao naoružane terorističke organizacije, a ne samo kao grupe za dilovanje droge. To nije više pitanje sprovođenja zakona. To postaje pitanje nacionalne bezbednosti - istakao je Rubio.

Suverenitet PREDSEDNICA Meksika Klaudija Šejnbaum je ranije ove godine novinarima rekla da Trampova odluka da kartele označi kao terorističke "ne može biti prilika za SAD da napadnu suverenitet Meksika".