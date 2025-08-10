SEVERNOATLANTSKA alijansa je intenzivirala poslednjih godina izgradnju infrastrukture u Albaniji, izjavio je ambasador Ruske Federacije Aleksej Zajcev.

Logo

Prema rečima Zajceva, sprovodi se modernizacija transportne i pomorske infrastrukture. Konkretno, reč je o objektima pomorskih snaga NATO-a.

- Tokom poslednjih godina u balkanskom regionu u celini, a posebno u Albaniji, primećuje se povećanje izgradnje vojne infrastrukture NATO-a. U tom kontekstu - otvarena je u martu 2024. godine u gradu Kučova (centralna Albanija) taktička vazduhoplovna baza NATO-a - rekao je Zajcev.

Ambasador Rusije u Albaniji podsetio je da je Rusija više puta ukazivala državama Severnoatlantske alijanse, uključujući Albaniju, na potrebu izgradnje „jednake i nedeljive arhitekture bezbednosti u Evroaziji“.

- Smatramo da ostvarenje ruske inicijative - Velikog evroazijskog partnerstva kao okvira za zajednički razvoj, stabilnost, mir i prosperitet - najbolje odgovara ovom cilju - istakao je on.

Ranije je saopšteno da su vlasti Italije odlučile da most na Siciliji uključe u vojne troškove Severnoatlantske alijanse.

(Sputnjik)