RUSKI AMBASADOR: NATO intenzivirao izgradnju infrastrukture u Albaniji
SEVERNOATLANTSKA alijansa je intenzivirala poslednjih godina izgradnju infrastrukture u Albaniji, izjavio je ambasador Ruske Federacije Aleksej Zajcev.
Prema rečima Zajceva, sprovodi se modernizacija transportne i pomorske infrastrukture. Konkretno, reč je o objektima pomorskih snaga NATO-a.
- Tokom poslednjih godina u balkanskom regionu u celini, a posebno u Albaniji, primećuje se povećanje izgradnje vojne infrastrukture NATO-a. U tom kontekstu - otvarena je u martu 2024. godine u gradu Kučova (centralna Albanija) taktička vazduhoplovna baza NATO-a - rekao je Zajcev.
Ambasador Rusije u Albaniji podsetio je da je Rusija više puta ukazivala državama Severnoatlantske alijanse, uključujući Albaniju, na potrebu izgradnje „jednake i nedeljive arhitekture bezbednosti u Evroaziji“.
- Smatramo da ostvarenje ruske inicijative - Velikog evroazijskog partnerstva kao okvira za zajednički razvoj, stabilnost, mir i prosperitet - najbolje odgovara ovom cilju - istakao je on.
Ranije je saopšteno da su vlasti Italije odlučile da most na Siciliji uključe u vojne troškove Severnoatlantske alijanse.
(Sputnjik)
