STARIJI JE OD PLANETE ZEMLJE: Meteorit koji je pao na kuću u SAD (VIDEO/FOTO)

METEORIT čiji delovi su pali na jednu kuću u američkoj saveznoj državi Džordžiji stariji je od planete Zemlje, saopštili su naučnici.

Američka svemirska agencija NASA je potvrdila da je meteorit 26. juna preleteo nebom tokom dana i eksplodirao iznad Džordžije, preneo je Bi-Bi-Si.

Istraživači sa Univerziteta Džordžije ispitali su fragment meteorita koji je probio krov kuće u gradu Mek Donou i utvrdili da se on formirao pre oko 4,56 milijardi godina, što ga čini 20 miliona godina starijim od Zemlje.

Stotine stanovnika ove, kao i susednih američkih država, prijavilo je da su videli meteorit i čuli glasnu tutnjavu dok je vatrena lopta letela preko neba.

Ovo nebesko telo se brzo smanjilo i usporilo kretanje, ali je, ipak, nastavilo da pada brzinom od najmanje jednog kilometra u sekundi, da bi njegovi delovi probili krov kuće u okrugu Henri. Brojni fragmenti koji su pali na kuću predati su naučnicima koji su ih potom analizirali.

-Ovaj konkretni meteor koji je ušao u atmosferu imao je dugu istoriju pre nego što je pao na grad Mekdonou, izjavio je geolog Skot Haris.

On i njegov tim utvrdili su, koristeći optičku i elektronsku mikroskopiju, da je u pitanju hondrit, najčešći tip kamenog meteorita, što prema agenciji NASA, znači da je star oko 4,56 milijardi godina.

Vlasnik kuće na koju su pali njegovi delovi kazao je da još uvek pronalazi čestice svemirske prašine.

Meteorit, koji je nazvan Mek Donou, je 27. koji je pronađen u Džordžiji.

Haris se nada da će moderna tehnologija i otkrića o sastavu i brzini asteroida pomoći da shvatimo pretnju od ovakvih objekata u budućnosti.

-Jednog dana, a nikada ne znamo kada će to biti, moguće je da nešto veliko udari i izazove katastrofu. Želimo da se sačuvamo od toga, ako je to moguće, rekao je on.

