TRAMP POTPALJUJE CARINSKI RAT: BRIKS mu vraća tamo gde najviše boli

PREDSEDNIK Brazila Lula da Silva namerava da sazove lidere zemalja BRIKS-a radi izrade zajedničkog odgovora na Trampove carine, napisao je Puškov na Telegramu.

Foto Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Zemlje BRIKS-a mogle bi se ujediniti kao odgovor na carine SAD, što bi dovelo do suprotnog efekta od onoga čemu su težile mere američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je senator Aleksej Puškov, prenosi TASS.

- Predsednik Brazila Lula da Silva namerava da sazove lidere zemalja BRIKS-a radi izrade zajedničkog odgovora na Trampove carine. Ukoliko do takvog odgovora dođe, to će predstavljati novi preokret u dinamici prikrivenog sukoba između BRIKS-a i SAD, i to preokret koji je Tramp svojom politikom pokušao da spreči - napisao je on na Telegramu.

Prema mišljenju Puškova, sukob bi mogao poprimiti otvoreni karakter, a Trampovi carinski ratovi će u tom slučaju imati ujedinjujući efekat na zemlje BRIKS-a.

Luiz Inasio Lula da Silva je u intervjuu za Rojters poručio da će stupiti u kontakt sa ostalim članicama BRIKS-a i razgovarati o tome kako da se suoče sa carinama, prenosi RT.

Takođe, dodao je da će kontaktirati svoje kineske i indijske kolege, Si Đinpinga i Narendru Modija, a potom i druge lidere.

- Pokušaću da razgovaram sa njima o tome kako svaka zemlja stoji u ovoj situaciji, koje su implikacije po svaku zemlju, kako bismo doneli odluku - istakao je Lula.

Prema rečima brazilskog lidera, Tramp pokušava da "razmontira multilateralizam" i promoviše "unilateralizam, gde pregovara jedan na jedan sa drugim zemljama", čime omogućava SAD da zadrži "prednost".

- Kakvu pregovaračku moć ima mala latinoamerička zemlja protiv Sjedinjenih Država? Nema nikakvu - naglasio je Lula.

Ranije je predsednik SAD potpisao ukaz o povećanju carina prema više zemalja-članica BRIKS-a. Tako Sjedinjene Države uvode trgovinske carine od 25 odsto na robu iz Indije, dok se carinska stopa na uvoz robe i usluga iz Brazila povećava na čak 50 posto, što je brazilska vlada osudila kao nezakonit pokušaj političkog uticanja na unutrašnju politiku zemlje.

(RT)

BONUS VIDEO - CRVENI TRG U MOSKVI I DALjE ZATVOREN: Evo kako izgleda nakon Parade pobede