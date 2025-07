NAJVAŽNIJE tokom svake istrage je da ne naiđete na samog sebe, ironično je komentarisala Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, situaciju oko ograničavanja prava Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i Specijalnog antikorupcijskog tužilaštva (SAT) i pretresa Službe bezbednosti Ukrajine u ovim organizacijama.

Foto: AP

- Nisu dobro tražili (ruski trag tokom pretresa). Trebalo je pronaći ruski trag, naći valjenke, potkošulju, vatirani kaput, vetrovku, kako oni to zovu, krznenu kapu. Trebalo je izvući par medveda iz ćoška, znate, koji pružaju otpor. Trebalo je pronaći balalajke. To je ruski trag. A šta je to tamo? Pa, o čemu pričate? Razumete, ovo je upravo taj slučaj... Glavna stvar u toku bilo koje istrage je da ne naiđete na sebe - rekla je Zaharova za radio Sputnjik.

Vrhovna Rada je prethodnog dana podržala zakon kojim se ukida nezavisnost dve agencije za borbu protiv korupcije: Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i Specijalnog antikorupcijskog tužilaštva (SAT). Vladimir Zelenski je kasnije potpisao odgovarajući zakon.

Pre toga, Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) je izvršila pretrese kuća detektiva NABU-a.

U vezi sa tim, odluka kijevskog režima o ograničenju ovlašćenja antikorupcijskih tela izazvala je nezadovoljstvo širom Ukrajine.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje