KAKO JE SUD U STRAZBURU ODBIO LE PENOVU: Neuspela žalba liderke francuske suverene desnice evropskom pravosuđu

Evropski sud za ljudska prava odbio je da po hitnom postupku suspenduje presudu francuskog pravosuđa na osnovu žalbe liderke suverenističke desnice Marin Le Pen da joj se zabrani da pet godina učešće u izbornim procesima.

Foto: Goran Čvorović

- Sud odbacuje zahtev Marin Le Pen na osnovu toga što ni u kom slučaju nije utvrđeno postojanje neposredne opasnosti od nepopravljive štete po pravo zaštićeno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima ili njenim protokolima – obrazložili su iz ove institucije sa sedištem u Strazburu.

Marin Le Pen je u prvostepenom postupku u Parizu krajem maja osuđena na dve godine zatvora, još dve godine uslovno, ali i na zabranu da bude birana pet godina, zbog optužbi za fiktivno zapošljavanje poslaničkih pomoćnika u Evropskom parlamentu u periodu između 2004. i 2016. godine, zbog čega je izračunato da je ova evropska institucija oštećena za 4,3 miliona evra.

Time je Le Penovoj praktično onemogućeno da se kandiduje na sledećim predsedničkim izborima planiranim za 2027. godinu, iako se u sondažama kotira kao daleko najbolje plasirani kandidat. Štaviše, šefica poslaničke grupe Nacionalnog okupljanja u aktuelnom sazivu francuske skupštine, ne bi mogla da se kandiduje ponovo ni za poslanika, a to pitanje je veoma aktuleno, zbog mogućeg ponovnog raspuštanja skupštine.

Naime, francuska politička scena je u ćorsokaku, a vlada se u parlamentu održava komplikovanom manjinskom kombinatorikom. Što je još zanimljivije, kabinet premijera Fransoa Bajrua opstaje upravo na "milosti" poslanika iz redova stranke Le Penove. Partija kojoj pripada Marin Le Pen je za sada odbila da učestvuje u "rušenju" Bajrua, ali su najavili da predstoji vruća jesen, kada se bude raspravljalo o budžetu za sledeću godinu.

Zbog političke krize izazvane odličnim skorom Nacionalnog okupljanja na evropskim izborima, predsednik Emanuel Makron je raspustio skupštinu početkom juna prošle godine, i od tada niko nema većinu. Makron ima pravo da se ponovo odluči na isti korak godinu dana posle prethodnog raspuštanja, što znači da je vremenski rok ispunjen. Le Penova se Evropskom sudu za ljudska prava žalila upravo zbog toga, smatrajući da u ovom slučaju postoji hitnost za zaštitu njenih prava.

Le Penova je, reagujući, preko društvenih mreža zažalila zbog odluke Suda u Strazburu. Ne odustaje od svoje borbe, ističući da se zabranom za njeno kandidovanje podriva demokratska volja naroda.

NEĆE DA BUDE "ŽRTVA SISTEMA"

Francuske vlasti su stavile do znanja da bi bilo dobro da se drugostepeni proces brzo završi, da se od Le Penove ne bi napravila "žrtva sistema". Iz Apelacionog suda su došle procene da bi njihova presuda mogla da stigne do sredine sledeće godine, što joj ostavlja dovoljno vremena za vođenje predizborne predsedničke kampanje. Ali, to joj neće omogućiti da se kandiduje za poslanika, ukoliko u međuvremenu dođe do raspuštanja