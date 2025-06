Rat u Ukrajini – 1.222. dan

Foto MO Rusije/Tanjug/AP

Ruska vojska pokušava da zauzme mostobran u oblasti Kamenskog na Zaporožkom pravcu

Ruske trupe u Zaporožkom pravcu pokušavaju da zauzmu mostobran u oblasti Kamenskog. Ovo je u medijima saopštio portparol Odbrambenih snaga Ukrajine grupe Jug Vladislav Vološin.

Istovremeno, prema rečima Vološina, pozicije ukrajinskih trupa „nisu izgubljene“.

On objašnjava da se naselje Kamenskog nalazi na dominantnom uzvišenju duž autoputa Simferopolj-Harkov.

„Nakon zauzimanja ovog naselja, rusi će moći da pokrenu artiljerijske udare velikog dometa na Stepnogorsk i stignu do južne periferije Zaporožja“, rekao je Vološin.

Ranije je javnost izvestio Deep State (GUR) o napredovanju Ruske Federacije u ovom pravcu.

„Hrabri“ su oslobodili Novoukrajinku na granici DNR i Dnjepropetrovske oblasti! (MAPA)

Kao rezultat aktivnih i odlučnih dejstava jedinica grupe trupa „Centar“, naselje Novoukrajinka u Donjeckoj Narodnoj Republici je oslobođeno, saopštava Ministarstvo odbrane.

Pelegrini: Neophodan dijalog EU i Rusije

Slovački predsednik Peter Pelegrini smatra da je neophodno započeti dijalog između Evrope i Rusije.

„Neophodno je početi razgovore sa Rusijom. Neophodno je da se (u Evropi) pronađu dva-tri lidera (koji će voditi ovaj dijalog)…, na primer, (italijanska) premijerka Đorđa Meloni“, rekao je predsednik za televiziju TA-3.

Foto Tanjug/AP/Vaclav Salek

Ukrajina izlazi iz konvencije o zabrani protivpešadijskih mina

Zelenski naložio Vladi da preduzme mere za povlačenje Ukrajine iz Otavske konvencije o zabrani protivpešadijskih mina

Vladimir Zelenski naložio je Vladi Ukrajine da odmah preduzme mere za povlačenje Ukrajine iz Otavske konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i predaje protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju.

Odgovarajući ukaz objavljen je na sajtu Zelenskog.

Foto Tanjug/AP

U odluci se navodi da vlada mora „hitno da obezbedi preduzimanje mera u skladu sa utvrđenom procedurom za povlačenje Ukrajine iz ove Konvencije“.

Ukaz stupa na snagu od dana objavljivanja.

Ranije su se iz Otavske konvencije povukle Finska, Estonija, Letonija, Litvanija i Poljska.

Foto printskrin telegram rvvoenkor

Redovni kontakti Moskve i Vašingtona

Radni kontakti između Moskve i Vašingtona sada su kontinuirani, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov za televiziju „Rusija 1“.

On je takođe napomenuo da se delimično vrše isporuke američkog oružja Ukrajini.

Najnoviji izveštaj MO Rusije: VSU izgubio više od 1200 vojnika, udari kinžalima po strateškim metama

Ruska vojska je tokom noći pokrenula forsirani napad hipersoničnim sistemom „kinžal“ i dronovima na objekte vojno-industrijskog kompleksa i rafinerija nafte u Ukrajini;

Ruske snage uništile su multifunkcionalnu radarsku stanicu RADA, a PVO sistemi oborili su raketu „neptun“ i 102 drona;

Foto Tanjug/MoD Rusije

Jedinice grupe „Zapad“ uništile su formacije sedam ukrajinskih brigada. U borbama je poginulo i ranjeno do 220 ukrajinskih vojnika, a uništeno je oklopno vozilo „kirpi“, oklopno vozilo BATT UMG, 12 automobila, dva artiljerijska oruđa, tri stanice za radioelektronsko ratovanje „oktava S“ i pet skladišta municije;

U zoni odgovorosti grupe „Centar“ poginulo je i ranjeno više od 400 ukrajinskih vojnika, a uništen oklopni transporter M113, oklopno vozilo „kazak“, 15 automobila i četiri artiljerijska oruđa. Aktivnim i odlučnim dejstvima jedinica grupe oslobođeno je naselje Novoukrajinka u DNR;

Ruska grupa „Sever“ uništila je ukrajinske formacije u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. U borbama je poginulo i ranjeno više od 190 ukrajinskih vojnika, a uništena su dva tenka, četiri oklopna vozila, osam automobila i pet artiljerijskih oruđa;

Jedinice grupe „Jug“ su u protekla 24 časa uništile do 160 ukrajinskih vojnika, jedan pikap, dva artiljerijska oruđa, stanicu za radioelektronsko ratovanje „tuman“, tri skladišta municije, dva skladišta opreme;

Jedinice grupe „Istok“ nastavile da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane. Gubici ukrajinskih snaga tokom prethodnog dana iznose do 185 ukrajinskih vojnika, sedam automobila i četiri artiljerijska oruđa;

Grupa „Dnjepar“ je porazila formacije ukrajinskih brigada u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti. U borbama je poginulo i ranjeno do 80 vojnika, a uništeno 12 automobila, dva artiljerijska oruđa, bespilotni čamac, dve stanice za radioelektronsko ratovanje i skladište municije.

Nariškin razgovarao sa direktorom CIA

Šef Spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin održao je telefonski razgovor sa direktorom Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džonom Retklifom, objavila je ruska novinska agencija RIA Novosti.

(Reuters)

Ruska vojska izvela masovni napad na objekte vojnoindustrijskog kompleksa Ukrajine

Ruske oružane snage su izvele masovni raketni napad na objekte ukrajinskog vojnoindustrijskog kompleksa, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Izveden je masovan udar visokopreciznim vazdušnim oružjem dugog dometa, uključujući aerobalistički hipersonični raketni sistem 'kinžal', kao i bespilotne letelice, na objekte vojnoindustrijskog kompleksa i rafinerije nafte u Ukrajini", navodi se u saopštenju, prenosi Izvestija.

Napominje se da su pogođeni svi ciljevi napada.

Ruska vojska je takođe pogodila radarsku stanicu RADA izraelske proizvodnje i radionice za proizvodnju jurišnih bespilotnih letelica.

(Tanjug)

MASOVNI NAPAD RUSIJE: Oslobođeno još jedno naseljeno mesto

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su vođenu raketu "neptun" i 102 bespilotne letelice avionskog tipa tokom protekla 24 sata, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

(RT)

NAJŽEŠĆI NAPAD NA UKRAJINU DO SADA: Poginuo pilot F-16, poletele hipersonične rakete, dronovi, NATO digao avione

Ruski raketni i dronski napad velikih razmera desio se u Ukrajini tokom protekle noći, a širom zemlje oglasili su se alarmi za vazdušni napad, uključujući i zapadne oblasti koje su daleko od linija fronta.

U granatiranju Čerkaške oblasti povređeno šest osoba, uključujući dete

U ruskom napadu raketama i dronom na grad Smila u Čerkaškoj oblasti Ukrajine povređeno je šest osoba, uključujući dete, a oštećene su tri višespratnice i lokalni koledž, objavio je načelnik Oblasne vojne uprave Igor Taburec, prenosi Ukrinform.

"U toku je otklanjanje posledica velikog raketnog i bespilotnog napada na grad Smila. Sve potrebne službe su blizu stanovnika grada. Koordiniramo na licu mesta. Raspoređen je operativni štab", navodi se u saopštenju.

Prema preliminarnim podacima, oštećene su tri devetospratne zgrade, a lokalni koledž Nacionalnog univerziteta prehrambenih tehnologija je takođe značajno uništen, napisao je Taburec.

Kako je saopštila Državna služba za vanredne situacije, spasioci su nakon napada ugasili dva požara, evakuisali 70 ljudi i oslobodili jednog čoveka iz šahta lifta.

(Tanjug)

Merc: Učiniću sve da gasovod Severni tok 2 ne bude ponovo pušten u rad

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao da Severni tok 2 ne bude ponovo pušten u rad, prenosi briselski portal Politiko.

Merc je rekao da će to "oslabiti ratnu mašineriju Moskve i otvoriti put pregovorima".

Briselski portal podseća da je Merc nedavno, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Berlinu, istakao da se tada može doći do kraja rata, "jer vojska u Rusiji neće biti tako jaka niti dobro finansirana od strane ruske vlade".

(Tanjug)

Foto: Tanjug Ap

Uništena industrijska preduzeća

U Kremenčugu i gradu Zaporožju, koje je pod kontrolom ukrajinskih snaga, oštećena su industrijska preduzeća, javio je ukrajinski portal „Strana“.

Portal nije naveo koja preduzeća su u pitanju.

Zauzimanje Nove Krugljakovke odseca ukrajinske snage na zapadnim granicama LNR

Oslobođenje Nove Krugljakovke (27. juna) u Harkovskoj oblasti odseca grupu ukrajinskih Oružanih snaga na zapadnim granicama Luganske Narodne Republike. Ruska vojska vodi žestoke borbe i napreduje u blizini ovog naselja, izjavio je vojni stručnjak Andrej Maročko.

On je dodao da je pod vatrenom kontrolom ruske vojske i Borovska Andrejevka.

Maročko je napomenuo da ruska vojska napreduje i čisti Petrovsko (ukrajinski naziv – Grekovka) u LNR, kao i da je do administrativne granice republike u ovom području ostalo oko jedan kilometar.

Prema njegovim rečima, ruska vojska bi tokom sledeće nedelje mogla da pređe preostali kilometar i stigne do administrativne granice republike.

Tokom noći uništena tri ukrajinska drona

Ruske protivvazdušne snage uništile su tokom noći tri ukrajinska drona iznad ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Po jedan dron uništen je iznad Kurske i Rostovske oblasti i Krima.

Uništeni punktovi za upravljanje dronovima

Ruske jedinice grupe „Istok“ su na južnodonjeckom pravcu uništile punktove za upravljanje dronovima i antene za satelitsku vezu „Starlink“ ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ruske snage napreduju u Sumskoj oblasti

Artiljerci grupe „Sever“ obezbeđuju napredovanje ruskih snaga u Sumskoj oblasti, uništavajući živu silu, uporišta i tehniku ukrajinske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Eksplozije tokom noći

Tokom noći odjekivale su eksplozije u Nikolajevu, Lavovu, Kremenčugu u Poltavskoj oblasti i Poltavi, saopštili su ukrajinski mediji.

Uzbuna za vazdušnu opasnost je bila objavljena na teritoriji cele Ukrajine.

(Sputnjik)